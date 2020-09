Bus pruh na Karloveskej plánujú predĺžiť až ku križovatke s Molecovou

Bratislava 12. septembra (TASR) - Na Karloveskej ulici v Bratislave plánuje budúci týždeň hlavné mesto predĺžiť novovyznačený bus pruh až ku križovatke s Molecovou. Bratislavská samospráva o tom informuje na sociálnej sieti. V uplynulých dňoch vyznačila v mestskej časti Karlova Ves na niektorých úsekoch vyhradené jazdné pruhy pre MHD. Chce tak skrátiť meškanie autobusových liniek, ktoré musia pre stavebné práce na Karlovesko-dúbravskej električkovej radiále stáť v kolónach.



"Nové bus pruhy už po prvých dňoch prevádzky situáciu aspoň pre cestujúcich MHD postupne zlepšujú. Vďaka bus pruhu na Karloveskej v smere do centra napríklad klesla priemerná jazdná doba spojov X5 medzi 8.00 a 9.00 h na úseku Nad lúčkami - zastávka Segnerova zo 16 minút v pondelok (7. 9.), teda pred zavedením bus pruhu, na menej ako dve minúty vo štvrtok (10. 9.), keď už bus pruh v prevádzke bol," spresnil magistrát. Avizuje, že po dokončení výmeny povrchu na časti vozovky predĺži počas budúceho týždňa vyhradený pruh ku križovatke s Molecovou, vďaka čomu očakáva ďalšie zlepšenie jazdnej doby pre cestujúcich MHD v rannej špičke v smere do centra.



Situáciu na Hany Meličkovej a Molecovej v smere do centra, kde tiež vznikli bus pruhy, podľa mesta v prvých dňoch komplikovali zaparkované autá a kolízne situácie. "Síce sa jazdné doby MHD v piatok (11. 9.) zlepšili, nakoľko dynamika dopravy počas piatkov je bežne odlišná od ostatných pracovných dní, zatiaľ nie je možné na základe dát konštatovať definitívne zlepšenie pre MHD v rannej špičke počas bežných pracovných dní," poznamenala samospráva. Mesto očakáva, že počas nasledujúcich pracovných dní by sa situácia pre cestujúcich MHD mala zlepšiť aj na trase z Dlhých dielov.