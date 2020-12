Busta Andreja Sládkoviča je opäť na budove detvianskeho domu kultúry

Detva 7. decembra (TASR) – Busta básnika Andreja Sládkoviča je opäť osadená na budove detvianskeho domu kultúry, ktorá nesie jeho meno. „Sládkoviča zložili pri rekonštrukčných prácach na budove, na miesto sa vrátil v roku, v ktorom si pripomíname 200 rokov od jeho narodenia,“ uviedol pre TASR hovorca mesta Detva Milan Suja.



Podľa primátora Detvy Jána Šufliarskeho bola busta poškodená, preto ju mesto dalo opraviť a obnoviť. Spolu s pamätnou tabuľou sú na rovnakom mieste ako v minulosti. Novinkou je aj samostatné osvetlenie z neďalekého stĺpa, ktoré bustu zvýrazňuje v nočných hodinách.



Závodný klub Revolučného odborového hnutia (ROH) v Detve bol v prevádzke od roku 1961, v roku 1968 ho premenovali na Dom kultúry ROH Andreja Sládkoviča. „Bolo to celkom oprávnene. Andrej Sládkovič, vlastným menom Andrej Braxatoris, bol evanjelickým kňazom, literárnym kritikom a najmä básnikom, ktorý preslávil Detvu svojou básnickou skladbou Detvan. Tá vyšla v roku 1853,“ pripomenul hovorca.



Od roku 1991 je budova majetkom mesta Detva, v roku 2013 ju renovovali a v roku 2014 dali do prevádzky. Kultúra v meste pod Poľanou je v súčasnosti zastrešená spoločným názvom Kultúrne centrum A. Sládkoviča, súčasťou je aj dom kultúry.



Ako Suja dodal, k výročiu narodenia básnika tento rok mesto pripravovalo aj kultúrne podujatie, pre protiepidemiologické opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa však neuskutočnilo. Okrem programu v dome kultúry mu chceli venovať pozornosť aj počas Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. "Tie muselo mesto zo známych dôvodov presunúť na rok 2021," doplnil.



Andrej Sládkovič by sa v tomto roku dožil 200 rokov. Narodil sa v Krupine 30. marca 1820. Básnik, ktorý je známy vďaka svojej básni Detvan a ľúbostnej básni Marína, pochádza z rodiny učiteľa a literáta Ondreja Braxatorisa. Pri príležitosti 200. výročia narodenia básnika vydala Národná banka Slovenska striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote desať eur.