Bratislavské vodárne schválili kúpu podielu v Infra Services

Bratislava 8. júna (TASR) – Dozorná rada Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) odsúhlasila zámer, aby vodárne odkúpili za 10,5 milióna eur 49-percentný podiel vo svojej dcérskej firme Infra Services od spoločnosti Grafobal Group development (GGD). Za GGD stojí podnikateľ Ivan Kmotrík. Pre TASR to potvrdil hovorca BVS Peter Podstupka. O zámere bude ešte rozhodovať valné zhromaždenie BVS, ktoré bude mať v tejto veci posledné slovo.



Prevzatie úplnej kontroly v Infra Services odobrilo osem z desiatich členov dozornej rady, jeden člen sa zdržal a s plánom vytlačiť z bratislavských vodární súkromného investora nesúhlasil jeden hlasujúci. Generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš pred členmi dozornej rady deklaroval, že týmto krokom sa BVS rozviažu ruky a bude môcť začať rýchlo a efektívne opravovať infraštruktúru, ktorá je vo veľmi zlom stave a nevyhnutne si vyžaduje vysoké investície. "Odkúpením akcií od súkromného investora už na modernizácii vodárenskej infraštruktúry nebude profitovať súkromná spoločnosť, vďaka čomu sa podarí opraviť viac vodovodov a kanalizácií," tvrdí vedenie vodární.



BVS eviduje aktuálne po technickej životnosti takmer 500 kilometrov vodovodných a kanalizačných potrubí. Bratislavské vodárne poukazujú, že na základe nevýhodných zmlúv z minulosti majú povinnosť všetky investičné akcie ponúknuť najprv spoločnosti Infra Services. "Tá si na základe nevypovedateľných zmlúv vždy prihodí desaťpercentnú maržu, ak ich robí cez subdodávky. To predražuje opravu infraštruktúry a takisto znemožňuje BVS rokovať priamo so subdodávateľmi o získaní najlepšej hodnoty za peniaze," podotkol Podstupka.



Zámer kúpy 49-percentného podielu v Infra Services odsúhlasili koncom mája aj bratislavskí mestskí poslanci. Väčšinovým akcionárom vo firme Infra Services je BVS, v máji 2019 nadobudol 49-percentný podiel akcií v spoločnosti Kmotrík prostredníctvom svojej firmy GGD. Hlavné mesto ako majoritný akcionár bratislavských vodární teraz chce, aby BVS získala od Kmotríka týchto 49 percent akcií v Infra Services.



"BVS zaplatí podľa návrhu za prevod akcií minoritnému vlastníkovi GGD šesť miliónov eur. Za vystúpenie z Infra Services minoritný akcionár získa aj areál vo vlastníctve Infra Services, ktorého hodnota je znalcom vyčíslená na 2,5 milióna eur, a polovicu finančných prostriedkov z účtu Infra Services k 30. aprílu, čo predstavuje sumu dva milióny eur. Pôvodný menšinový akcionár vložil pri vstupe do spoločnosti 6,5 milióna eur zvýšením základného imania prostredníctvom peňažného vkladu," informovala o tom TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo po súhlase bratislavských mestských poslancov so zámerom vyhlásil, že ide o historický míľnik, Bratislava týmto rieši korupčnú záležitosť a mesto získa opäť kontrolu nad vodou a kanalizáciou.