BVS: Havária vodovodu v Bratislave má byť odstránená ešte v piatok

Bratislava 28. apríla (TASR) - Havária vodovodu v kopci nad Nábrežím armádneho generála Ludvíka Svobodu v bratislavskom Starom Meste má byť odstránená ešte v piatok. Informuje o tom Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) na sociálnej sieti s tým, že nehoda vznikla pri rekonštrukcii starého vodovodu.



"Počas výmeny vodovodu zlyhalo prepojenie rekonštruovaného potrubia s veľkými transportnými vodovodnými potrubiami," vysvetlil generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš. Spôsobilo to podľa neho veľký únik vody pod silným tlakom.



Vodárenská spoločnosť avizuje, že v priebehu piatka bude obnovená dodávka vody do všetkých odberných miest. "V spolupráci so zhotoviteľom už pracuje na vyčistení ulice, aby bolo možné obnoviť dopravu," spresnila. V nasledujúcich dňoch bude podľa nej potrebné určiť presnú príčinu poruchy. Zároveň aj spôsob, ako zhotoviteľ obnoví stabilitu svahu poškodeného únikom vody.



Pre haváriu vodovodu je naďalej v časti Starého Mesta obmedzená doprava. Na mieste šoférov usmerňuje polícia. Zelená vlna RTVS uvádza, že sa tvoria rozsiahle kolóny, a to aj na obchádzkach po Staromestskej a Štefánikovej v smere na Patrónku. Dopravný podnik Bratislava, ktorý pre haváriu odklonil niektoré autobusové linky, na svojom webe informuje, že električková linka 9 opäť jazdí cez tunel.



