BVS na tvorbu vodozádržných opatrení prerozdelí takmer 290.000 eur
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) spustila tretí ročník grantového programu zameraného na podporu realizácie projektov týkajúcich sa vytvárania vodozádržných opatrení. Podávať žiadosti je možné do 15. júna. Alokovaných je takmer 290.000 eur. TASR o tom informoval hovorca BVS Matúš Stračiak.
„Význam tejto témy neutícha, a to nielen v súvislosti so zvyšujúcou sa záťažou na kanalizačnú sieť. Vodožádržné opatrenia sú všeobecne prospešné, a preto sme sa rozhodli pokračovať v podpore ich realizácie,“ skonštatoval Stračiak.
O grant sa môžu uchádzať fyzické aj právnické osoby vrátane subjektov verejnej správy (školy, škôlky, domovy sociálnych služieb) či obce a mestá. Podmienkou pre poskytnutie grantu je realizácia príslušného vodozádržného opatrenia v oblasti územnej pôsobnosti BVS. Grant je prednostne určený na projekty týkajúce sa stavieb, ktoré podľa nového stavebného zákona nepodliehajú princípom udržateľného hospodárenia s vodou a vodozádržné opatrenie pri nich povedie k zmene spôsobu likvidácie zrážkových vôd. Žiadosť o grant je možné podať výlučne elektronicky.
Nadačná grantová podpora udržateľného hospodárenia s vodou odštartovala v roku 2024. V predošlých dvoch ročníkoch bolo medzi 40 úspešných žiadateľov prerozdelených vyše 310.000 eur.
Bližšie informácie o dotačnom programe sú na webe BVS.
