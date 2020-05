BVS neeviduje priame ohrozenie vodného zdroja, môže sa to však zmeniť

Bratislava 24. mája (TASR) – Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) aktuálne neeviduje priame ohrozenie žiadneho vodného zdroja. Pre TASR to uviedli bratislavské vodárne s tým, že sa to však časom môže zmeniť, ak budú ľudia nezodpovedne konať vo vzťahu k prírode a do pôdy sa dostane priveľa znečistenia. Reagovali tak na informácie o znečistení podzemných vôd odpadom z nelegálnej skládky v Ivanke pri Dunaji (okres Senec), v katastrálnom území časti Farná.



"BVS pravidelne na základe štátom určeného harmonogramu kontroluje kvalitu vôd na všetkých svojich vodných zdrojoch aj priamo vo vodovodnej sieti. Môžeme garantovať, že pitná voda vo verejných rozvodoch je kvalitná a stopercentne v súlade so všetkými predpismi," uviedol pre TASR hovorca BVS Peter Podstupka. Voda z dunajských vodných zdrojov je podľa jeho slov dokonca taká kvalitná, že by sa vo veľa prípadoch dala považovať za pitnú aj bez dodatočnej úpravy, ktorú BVS robí v tejto lokalite skôr preventívne.



Bratislavské vodárne upozorňujú, že v minulosti už bol znečistený vodný zdroj v Podunajských Biskupiciach, ktorý sa preto nepoužíva od 80. rokov minulého storočia. Na toto znečistenie už realizovali sanáciu a kvalita vody v tomto vodnom zdroji sa podľa BVS pomaly vracia do normálu.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) spoločne s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO) vo štvrtok (21. 5.) informovali, že odpad z nelegálnej skládky v Ivanke pri Dunaji, v katastrálnom území časti Farná, znečistil podzemné vody. Ukázal to podľa nich znalecký posudok z prebiehajúceho vyšetrovania. Šéf envirorezortu tvrdí, že znečistenie je veľmi vážne a šokovalo ho zloženie jedov, ktoré sa na skládke našli. Budaj a ani Mikulec však nechceli povedať, čo sa v podzemnej vode presne našlo. Argumentovali živým vyšetrovaním. Slovenská inšpekcia životného prostredia má presondovať aj okolie skládky a zistiť, ako a kde sa až šíri znečistenie.



Občianske združenie Triblavina, ktoré ako oznamovateľ trestnej činnosti skládkovania nepovoleného odpadu nahliadlo do vyšetrovacieho spisu, TASR informovalo, že v troch odberných miestach na území skládky bolo identifikovaných až 68 rôznych nebezpečných látok vrátane pesticídov. Okrem toho z 28 odobratých vzoriek bolo 25 pozitívnych na prítomnosť azbestu, čo pravdepodobne dokazuje jeho zhromažďovanie alebo dokonca predrvovanie. "Koncentrácia karcinogénnej látky benzo(a)pyrén 27-krát prekračuje povolený limit," upozornilo združenie.