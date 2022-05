BVS: Neregulovaná výstavba ohrozuje čistenie odpadových vôd

Bratislava 13. mája (TASR) - Zvýšená výstavba v okolí Bratislavy a na celom západnom Slovensku, realizovaná bez potrebného rozvoja kanalizačnej siete, spôsobuje problémy so spracovávaním odpadových vôd. Upozorňuje na to Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) s varovaním, že jej čistiarne odpadových vôd (ČOV) pracujú už na hraniciach technologických možností.



"V niektorých prípadoch BVS dokonca musí obmedzovať objem spracovávaných žumpových vôd, aby dodržala záväzné normy na kvalitu čistenia. To však spôsobuje problémy občanom, ktorí majú záujem vyviesť svoje žumpové vody," priblížil generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.



Zdôraznil, že nekontrolovaná výstavba developerov, ktorí majú povolenie stavať celé štvrte rodinných domov bez kanalizácie a bez jasnej stratégie, kde budú nové žumpové vody vyvážané a riadne spracovávané, dostala do problémov s čistením odpadových vôd nielen bratislavský región, ale celé západné Slovensko. "Doslova kritickou sa stala v posledných mesiacoch, keď sa pre rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd v Senci úplne zastavilo prijímanie žumpových vôd na tejto ČOV," informoval šéf vodárov.



BVS v snahe predísť nelegálnemu vypúšťaniu žumpových vôd do prírody zvýšila spracovávané objemy na svoje technologické maximá a žumpy spracováva už aj v sobotu. "Naša snaha je spracovať čo najväčší objem žumpových vôd," uistil Olajoš.



Oznámil takisto spustenie elektronického rezervačného systému pre spoločnosti, ktoré zabezpečujú vývoz žumpových vôd. "Prostredníctvom neho vieme lepšie rozložiť nápor na ČOV a zároveň plánovať maximálne objemy, ktoré v jednotlivých dňoch spracujeme," objasnil.



Súčasná situácia sa podľa jeho slov mierne zlepší po dokončení rekonštrukcie ČOV Senec, Olajoš však poukazuje na to, že nejde o dlhodobé riešenie. "Potrebná je zmena regulácie výstavby nových domov, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu, a tiež nové investície do kapacít čistiarní odpadových vôd. Tieto investície však musia mať vodárne kryté dodatočnými zdrojmi," apeluje generálny riaditeľ BVS.