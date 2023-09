Bratislavskí vodári plánujú vianočný večierok za vyše 154.000 eur

Bratislava 26. septembra (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) plánuje vianočný večierok pre svojich zamestnancov za viac ako 154.000 eur. Vyplýva to zo zmluvy so spoločnosťou Wondericon events, ktorá je zverejnená v centrálnom registri zmlúv. BVS pre TASR potvrdila, že niektoré položky prehodnocuje. Podujatie sa má uskutočniť začiatkom decembra v areáli výstaviska v Petržalke.



"Práve pre vysoký strop vysúťaženej ceny prehodnocujeme rozsah položiek, ktoré môžeme z programu vylúčiť, aby výsledná suma bola o niekoľko desiatok tisíc eur nižšia," uviedol riaditeľ komunikácie BVS Peter Podstupka.



Podotkol, že približne polovica nákladov na podujatie bude hradená zo sociálneho fondu. Ide tak o finančné zdroje, ktoré sa môžu využiť výhradne na zamestnancov podniku. Zvyšné zdroje na toto podujatie boli podľa neho na tento rok rozpočtované.



Nejde o jediné tohtoročné podujatie BVS pre viac ako 1100 svojich zamestnancov. V júni organizovala jednodňové športovo-spoločenské podujatie Firemný deň za viac ako 100.000 eur. Jeho cieľom bolo vytvoriť priestor na neformálne rozhovory a podporiť tímové správanie sa kolegov.



"Celková cena za podujatia súvisí práve s počtom zamestnancov, ktorí sa na ňom zúčastňujú," odôvodnil Podstupka. Poznamenal, že jednotkové ceny za predošlý ročník firemného športového dňa overovala aj Transparency International Slovensko, ktorá v nich podľa neho nekonštatovala neprimeranosť ani nezrovnalosti.



Bližšie informácie i zdôvodnenie jednotlivých položiek k obom podujatiam si vyžiadalo aj hlavné mesto ako väčšinový akcionár BVS. Pre TASR to potvrdili z bratislavského magistrátu. "Zároveň však od BVS už máme informáciu, že nové vedenie podniku, ktoré nastúpilo v septembri, prehodnocuje rozsah položiek," doplnil hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Hlavnou činnosťou BVS je výroba a distribúcia pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Spoločnosť poskytuje svoje služby pre viac než 700.000 ľudí z Bratislavy, ako aj zo siedmich okresov na Záhorí a v okolí hlavného mesta.