BVS pozastaví počas zimy preberanie žiadostí a objednávok na práce
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pozastaví počas zimného obdobia preberanie žiadostí o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod, rovnako tak objednávky na práce. Týka sa to obdobia od 15. novembra do 28. februára 2026. TASR o tom informoval hovorca BVS Matúš Stračiak.
„Ak plánujete podať žiadosť o preverenie technických podmienok pre novú vodovodnú prípojku, odporúčame tak urobiť čím skôr, do 15. novembra. V zimných mesiacoch totiž nie je možné bezpečne realizovať práce na potrubiach, ktoré sú v prevádzke. Výkyvy teplôt totiž môžu ohroziť ich funkčnosť,“ upozornil Stračiak.
V súlade s technickými podmienkami BVS bude v danom termíne pozastavené prijímanie nových žiadostí o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod, ktoré sa týkajú pripojenia nehnuteľností novou vodovodnou prípojkou. Týka sa to rovnako aj rekonštrukcie existujúcich vodovodných prípojok či objednávok na práce spojené s odpájaním od verejného vodovodu, teda zrušením odberného miesta.
Realizácia týchto prác je podľa BVS štandardne možná od 15. marca do 30. novembra, keď sú klimatické podmienky priaznivejšie a umožňujú bezpečný zásah do vodovodnej infraštruktúry.
