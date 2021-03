Bratislavská vodárenská spoločnosť predstavila bezdotykovú fontánu

Bratislava 22. marca (TASR) – Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) predstavila v pondelok pri príležitosti Svetového dňa vody vzorovú bezdotykovú pitnú fontánu. Odolať má nepriazni počasia a je z nej možné si pohodlne načapovať vodu aj do vlastnej fľaše. Tento model sa používa aj v zahraničí a bratislavské vodárne chcú takto prispieť k obmedzeniu plastového odpadu v prírode.



Pitná fontánka nainštalovaná v bratislavskej Vodárenskej záhrade je pilotným projektom. V priebehu tohto roka bude BVS vyhodnocovať jej prevádzku a hľadať partnerov spomedzi miest a obcí, ale aj súkromných spoločností, ktoré by mali záujem o jej zriadenie na verejných priestranstvách. Od budúceho roka by sa mali tieto fontány začať používať v celom regióne, kde BVS pôsobí.



"Pitná fontána je maximálne bezpečná. Funguje na základe bezdotykovej technológie, čo je mimoriadne dôležité hlavne v dnešných časoch. Fontána by mala odolať mrazu až do mínus sedem stupňov Celzia a kvalita vody z fontány by sa nemala znížiť ani pri plus 45 stupňoch Celzia," priblížil hovorca BVS Peter Podstupka.



Záujemcovia spomedzi miest a obcí, ale aj súkromných firiem, si môžu fontánu prísť pozrieť a vyskúšať do záhrady Vodárenského múzea v Bratislave. "Ak sa im bude páčiť, môžu kontaktovať BVS a v nesledujúcom roku spoločne pripravíme projekt na jej osadenie. Počas prevádzky bude partner platiť poplatky za vodu a BVS na seba prevezme starostlivosť o jej prevádzku a údržbu," poznamenal Podstupka.



BVS pracuje aj na projekte mestských pitných fontán s mestom Bratislava. Zámerom je v centre hlavného mesta používať fontány, ktoré nebudú zvyšovať vizuálny smog. Ak všetko pôjde podľa plánov, ešte v priebehu tohto roka by mohli bratislavské vodárne osadiť mestské pitné fontány v štyroch lokalitách. Aj tu pôjde o pilotný projekt a v nasledujúcom roku by sa mal počet pitných fontán rozširovať rýchlejšie.