< sekcia Regióny
BVS pripomína, aby si ľudia pred zimou zabezpečili svoj vodomer
Ak je vodomerná šachta dobre izolovaná, poklop tesne prilieha a voda sa pravidelne používa, riziko zamrznutia je podľa BVS minimálne.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Zimné obdobie a mrazy prinášajú riziko poškodenia vodomerov. Pripomína to Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS). Obyvateľom preto odporúča niekoľko krokov, ako predísť nepríjemnostiam a ochrániť vodomer aj vonkajšie vodovodné rozvody. TASR o tom informoval hovorca BVS Matúš Stračiak.
„Voda, ktorá zostane vo vodomere bez pohybu, môže pri nízkych teplotách zamrznúť. Najčastejšie sa takéto problémy vyskytujú v objektoch, ktoré nie sú obývané celoročne a ich majitelia zabudnú na vypustenie vody zo systému,“ zdôraznil Stračiak.
Ak je vodomerná šachta dobre izolovaná, poklop tesne prilieha a voda sa pravidelne používa, riziko zamrznutia je podľa BVS minimálne. Ale v prípade slabého odberu vody alebo nevhodného umiestnenia vodomeru (napríklad tesne pod stropom šachty) sa riziko zamrznutia zvyšuje. Preto je dôležité zabezpečiť dostatočnú tepelnú izoláciu - samotného vodomeru, potrubia alebo poklopu šachty.
BVS má preto niekoľko odporúčaní. Je potrebné izolovať vodomer, a to umiestnením izolačného materiálu nad neho. Taktiež je dôležité zabezpečiť šachtu, uistiť sa, že je dôkladne uzavretá a chránená pred vniknutím povrchovej vody. Zabúdať netreba ani na vypustenie vody zo systému - treba uzavrieť prívod vody pred vodomerom a vyprázdniť potrubie za ním, aby nezostala žiadna zvyšková voda, ktorá by mohla spôsobiť prasknutie. Rovnako tak treba odčítať stavu vodomeru.
„Pri zazimovaní záhrady nezabudnite ani na vonkajšie kohútiky, zavlažovacie systémy, čerpadlá či filtrácie jazierok a bazénov. Aj tieto zariadenia si vyžadujú ochranu pred mrazom, ktorý môže spôsobiť vážne škody,“ podotkol Stračiak.
„Voda, ktorá zostane vo vodomere bez pohybu, môže pri nízkych teplotách zamrznúť. Najčastejšie sa takéto problémy vyskytujú v objektoch, ktoré nie sú obývané celoročne a ich majitelia zabudnú na vypustenie vody zo systému,“ zdôraznil Stračiak.
Ak je vodomerná šachta dobre izolovaná, poklop tesne prilieha a voda sa pravidelne používa, riziko zamrznutia je podľa BVS minimálne. Ale v prípade slabého odberu vody alebo nevhodného umiestnenia vodomeru (napríklad tesne pod stropom šachty) sa riziko zamrznutia zvyšuje. Preto je dôležité zabezpečiť dostatočnú tepelnú izoláciu - samotného vodomeru, potrubia alebo poklopu šachty.
BVS má preto niekoľko odporúčaní. Je potrebné izolovať vodomer, a to umiestnením izolačného materiálu nad neho. Taktiež je dôležité zabezpečiť šachtu, uistiť sa, že je dôkladne uzavretá a chránená pred vniknutím povrchovej vody. Zabúdať netreba ani na vypustenie vody zo systému - treba uzavrieť prívod vody pred vodomerom a vyprázdniť potrubie za ním, aby nezostala žiadna zvyšková voda, ktorá by mohla spôsobiť prasknutie. Rovnako tak treba odčítať stavu vodomeru.
„Pri zazimovaní záhrady nezabudnite ani na vonkajšie kohútiky, zavlažovacie systémy, čerpadlá či filtrácie jazierok a bazénov. Aj tieto zariadenia si vyžadujú ochranu pred mrazom, ktorý môže spôsobiť vážne škody,“ podotkol Stračiak.