BVS: Šírenie nového koronavírusu potvrdzujú aj dáta z odpadových vôd

Bratislava 15. októbra (TASR) – Analýzy z odpadových vôd potvrdzujú, že nový koronavírus sa šíri medzi obyvateľmi. Tvrdí to Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), ktorá na prítokoch do čistiarní odpadových vôd (ČOV) v bratislavskej Vrakuni a Petržalka identifikovala neaktívne časti vírusu. Tie podľa aktuálne platných poznatkov nemajú schopnosť nakaziť ľudí, ale podľa vodárni potvrdzujú, že v spádovom regióne sú nakazení ľudia. TASR o tom informoval hovorca BVS Peter Podstupka.



Sledovanie koncentrácie fragmentov RNA vírusu v odpadových vodách by podľa vodární mohlo naznačiť, či sa ochorenie COVID-19 medzi populáciou šíri, alebo je skôr na ústupe. Odpadové vody z najväčšej čistiarne vo Vrakuni a z čistiarne v Petržalke boli dlhodobo monitorované na prítomnosť RNA fragmentov vírusu SARS-CoV-2 v mesiacoch apríl až jún a september.



"Výsledky analýz počas monitoringu za obdobie apríl - jún nepreukázali detegovateľnú prítomnosť vybraných RNA fragmentov vírusu. Ich prítomnosť sa po prvý raz potvrdila v odberoch vzoriek získaných z ČOV Vrakuňa a ČOV Petržalka 29. septembra. Rovnako boli RNA fragmenty vírusu nájdené v prítoku do týchto čistiarní 6. októbra," uviedol Podstupka.



Údaje pochádzajú z projektu VIR-SCEN, ktorý zastrešuje Oddelenie environmentálneho inžinierstva Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity, ktorá okrem BVS spolupracuje aj s Ústavom molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty a Katedrou molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. BVS aj realizátor tohto projektu zdôrazňujú, že identifikované RNA fragmenty vírusu SARS-CoV-2 prítomné v odpadových vodách nie sú podľa súčasného poznania a stanoviska Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre človeka infekčné.



Vodárne deklarujú, že pitná voda v regióne je z epidemiologického pohľadu maximálne bezpečná. Vodárenské zdroje fungujú v sprísnenom režime a preventívne pridávanie zlúčenín chlóru do verejných vodovodov v plnej miere podľa vodární stačí na jej ochranu.



BVS poskytuje svoje služby pre viac než 700.000 ľudí z Bratislavy, ako aj zo siedmich okresov na Záhorí a v okolí hlavného mesta.