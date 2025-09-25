< sekcia Regióny
Spúšťajú druhú etapu grantovej výzvy na vodozádržné opatrenia
Zmenou v rámci druhej etapy grantovej výzvy je priebežné posudzovanie žiadostí grantovou komisiou, ako aj uzatváranie zmlúv s úspešnými žiadateľmi.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) predlžuje možnosť uchádzať sa o grant zameraný na vytváranie vodozádržných opatrení do 15. decembra. Spustenie druhej etapy grantovej výzvy umožní získať finančnú podporu pre projekty ďalších záujemcov z dosiaľ neprerozdelených zdrojov. Celková výška prostriedkov určených pre druhú etapu grantovej výzvy je 179.259,09 eura. TASR o tom informoval hovorca BVS Matúš Stračiak.
„Grantovou výzvou sledujeme zmiernenie negatívnych dosahov klimatickej zmeny a odbremenenie kanalizačného systému od nadmerného množstva dažďovej vody. V prvej etape sme z celkového objemu prostriedkov určených na podporu udržateľného hospodárenia s vodou prerozdelili takmer 143.000 eur. Zostatok sme sa rozhodli nepresúvať do budúcoročnej výzvy, ale ponúknuť možnosť uchádzať sa o podporu ďalším záujemcom ešte v tomto roku,“ uviedol Stračiak.
Zmenou v rámci druhej etapy grantovej výzvy je priebežné posudzovanie žiadostí grantovou komisiou, ako aj uzatváranie zmlúv s úspešnými žiadateľmi. Tí sa môžu uchádzať o grant až do vyčerpania alokovaných prostriedkov. Prostredníctvom grantu je možné požiadať o finančnú participáciu pri vybudovaní vsakovacích objektov, retenčných nádrží či iných projektov slúžiacich na zadržanie vody v mieste, kde spadla.
Do výzvy sa môžu zapojiť nielen fyzické osoby, ale tiež subjekty verejnej správy (školy, škôlky, domovy sociálnych služieb a pod.), mestá a obce a právnické osoby vrátane správcovských spoločností (mimo development). Spoločnou podmienkou pre poskytnutie grantu je realizácia vodozádržného opatrenia v oblasti územnej pôsobnosti BVS. Žiadatelia sa môžu uchádzať o finančnú podporu vyplnením príslušného formulára zverejneného na webovej stránke www.bvsas.sk. Povinnými prílohami žiadosti sú stavebné, resp. vodoprávne povolenie alebo oznámenie k žiadosti o ohlásenie drobnej stavby, projektová dokumentácia a rozpočet projektu.
