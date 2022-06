V Modre pre nedostatok vody spúšťajú záložný vodojem

Modra 21. júna (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) spúšťa v Modre záložný vodojem. Niektoré lokality v meste a jeho okolí totiž trpia nedostatkom vody. Upozornila na to BVS, podľa ktorej pre klimatickú zmenu už v júni klesla výdatnosť studní v tejto lokalite a prevádzkované vodojemy nemajú dostatok vody na pokrytie zvýšenej spotreby obyvateľstva.



"Prejavuje sa to hlavne vo večerných hodinách, keď ľudia nárazovo zavlažujú svoje záhrady a vo väčšej miere sa sprchujú," uviedla vodárenská spoločnosť. V týchto dňoch preto pracuje na opätovnom zaradení horného vodojemu do aktívnej prevádzky.



"Tento vodojem je pri dostatku vody nepotrebný, ale pri súčasnej situácii nám pomôže zlepšiť distribúciu vody v tejto lokalite a zo vzdialenejších prameňov tak naplniť vodojem Široké," spresnila BVS s tým, že z tohto vodojemu následne doplní aj menšie vodojemy nad Modrou.



Vodojem vyčistili a aktuálne sa napĺňa vodou, ktorá ešte prejde laboratórnymi rozbormi. Tie podľa BVS musia potvrdiť kvalitu vody vo vodojeme. "Ak pôjde všetko podľa plánu, tak situácia s dodávkou vody aj do okrajových častí Modry by sa mala zlepšiť začiatkom budúceho týždňa," avizuje vodárenská spoločnosť.



Klimatická zmena je podľa BVS realita a aj na Slovensku je potrebné začať si vážiť vodárenské zdroje a pomocou vodozádržných opatrení pracovať na tom, aby sa voda čo najdlhšie udržala v krajine na mieste, kam dopadne.



Problémy s vodou potvrdilo aj mesto Modra. Na svojom webe informuje o výpadku vody na Kráľovej i v Harmónii. "V niektorých lokalitách týchto miestnych častí je nízky tlak vody alebo voda vôbec netečie," upozornila samospráva a obyvateľov vyzvala, aby dočasne obmedzili spotrebu vody, kým sa vodojem opäť nenaplní. V Modre majú byť pre aktuálnu situáciu pristavené aj cisterny s pitnou vodou.