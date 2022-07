Bratislavskí vodári: Teplo spôsobilo mnoho problémov pri dodávke vody

Bratislava 21. júla (TASR) – Sucho a teplé počasie spôsobili v tomto roku už viacero problémov pri dodávke pitnej vody pre obyvateľov v regióne, kde pôsobí Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS). Zaznamenali ich napríklad v okolí Modry či obci Buková, kde býva tradične problém s dostatkom vody vo verejnom vodovode. Pre extrémne sucho a vysokú spotrebu vody je problém aj na Záhorí. Pre TASR to uviedol hovorca BVS Peter Podstupka.



"Ide o kombináciu výnimočného sucha, ktoré spôsobuje vysychanie vodárenských zdrojov, a teplého počasia, počas ktorého ľudia viac polievajú vodou, alebo dokonca opakovane napúšťajú bazény, aby v nich ochladili vodu," priblížil Podstupka.



BVS preto požiadala starostov dotknutých obcí, aby ľudí informovali o hroziacich problémoch. Odporúča zároveň, aby v nich pitnou vodou z verejného vodovodu nenapúšťali bazény, neumývali autá a nepolievali trávniky či záhrady. "Situácia bude na základe predpovede počasia kritická v najbližších dňoch. Ale ak nenastanú dlhotrvajúce dažde, mali by ľudia vodou šetriť až do konca leta," zdôraznil Podstupka.



Tradične býva tiež problém s tlakom vody v obciach, kde sú dostatočne výdatné vodárenské zdroje, avšak problém je v nedostatočnej infraštruktúre. Ide napríklad o Záhorskú Bystricu alebo Veľké Leváre. BVS preto investuje aj do novej infraštruktúru. V tomto roku napríklad dokončila rozšírenie vodárenského zdroja Holdošov mlyn na Záhorí, nový vodojem buduje v Záhorskej Bystrici, ďalší plánuje vybudovať v Stupave. Vo Veľkých Levároch rekonštruuje vodovod, v hlavnom meste kostrovú sieť vodovodov i viacero vodojemov.



Dlhodobým riešení je podľa BVS aj pracovať s manažmentom vody v krajine. Pripomína, že ľudia by mali spraviť maximum pre to, aby dažďovú vodu udržali vo svojom okolí a neposlali ju kanalizáciou preč. Budovať by mohli napríklad nádrže na dažďovú vodu, ktorou by následne polievali záhrady, čím by zároveň šetrili pitnou vodou. Upozorňuje tiež, že vodou treba šetriť aj v extrémnych situáciách, keď voda z kohútika ešte tečie. "Pomôžu tým susedom, ktorí majú už s vodou problém. Ide predovšetkým o polievanie záhrad, napúšťanie bazénov alebo umývanie áut," dodal Podstupka.