Bratislavskí vodári otvorili v Pezinku kontaktné zákaznícke centrum

Bratislava/Pezinok 18. júla (TASR) – Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) otvorila v pondelok zrekonštruované kontaktné centrum v Pezinku. Do nového štandardu pre zákazníkov sa tak posunulo aj posledné kontaktné centrum BVS. Pre lepšiu dostupnosť sú tiež upravené zákaznícke hodiny. BVS o tom informuje na sociálnej sieti.



Kontaktné centrum BVS v Pezinku sídli v obchodnom centre na Holubyho ulici. Otvorené bude každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 h, zákazníkom bude k dispozícii šesť pracovísk. V stredu budú otváracie hodiny predĺžené do 17.00 h. Každý pracovný deň bude k dispozícii aj oddelenie vyjadrovacích činností.



"Kontaktné centrá boli v minulosti zazmluvnené za ceny, ktoré boli pre BVS extrémne nevýhodné a navyše interiér už nebol dostatočne atraktívny. Postupne sme zrušili nevýhodné zmluvy a všetky kontaktné centrá sme dostali do moderného dizajnu," poznamenal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.