BVS: Vrakunská skládka neohrozuje vodárenské zdroje na Žitnom ostrove

Bratislava 27. mája (TASR) - Šírenie znečistenia z vrakunskej skládky v Bratislave akútne neohrozuje žiadny vodárenský zdroj Bratislavskej vodárenskej spoločnosti na Žitnom ostrove. Sú umiestnené prevažne v blízkosti Dunaja, čiže nie v smere prúdenia podzemnej vody od tejto skládky. Pre TASR to uviedol hovorca BVS Peter Podstupka s tým, že štát by mal čo najskôr urobiť potrebné kroky na jej likvidáciu.



BVS v minulosti spolupracovala na monitoringu vody z domových studní v okolí vrakunskej skládky. Z meraní vyšlo, že studničná voda v lokalite vo viacerých prípadoch nespĺňa príslušné normy. Ľuďom preto odporúča využívať pitnú vodu z verejného vodou, ktorá je kvalitná a bezpečná a vodu zo studní si pravidelne testovať, ak ju chcú používať na pitie alebo polievanie zeleniny.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v tejto súvislosti uviedlo, že nový minister Milan Chrenko sa urýchlene oboznamuje s konkrétnymi výzvami v ochrane životného prostredia. "Pri výzvach chce rezort vyhodnotiť doteraz vykonané kroky, aby dokázal rozhodnúť, kedy je efektívnejšie možné nadviazať a, naopak, kedy je efektívnejšie vytvoriť podmienky pre iný prístup," uviedlo pre TASR oddelenie komunikácie.



Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia. Do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy. Kontaminačným mrakom je zasiahnutá Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov.



Sanácia skládky sa plánovala realizovať metódou enkapsulácie. Vybudovať sa mala podzemná tesniaca stena. Hoci sa spustenie prác očakávalo ešte v roku 2018, doteraz sa tak nestalo. Vedenie ministerstva životného prostredia to nedávno odôvodnilo zdĺhavými procesmi, najmä majetkovoprávnym vyrovnaním pozemkov.