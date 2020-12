BVS vyhlásila verejné obstarávanie na nákup áut

Bratislava 2. decembra (TASR) – Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) sa rozhodla vyhlásiť verejné obstarávanie pre vozový park. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Peter Podstupka s tým, že hlavným cieľom je získať čo najlepšiu cenu. BVS nepreferuje žiadny typ automobilu.



Spoločnosť očakáva, že touto súťažou výrazne ušetrí náklady spojené s prevádzkou osobných a úžitkových vozidiel. "V minulosti vysúťažený vozový park pre BVS bol viackrát jasne označený ako netransparentný a ceny jednotlivých nájmov boli neprimerane vysoké, za čo sme už podali aj trestné oznámenie," povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.



Proces obstarávania zmenili. Nové autá majú byť podľa šéfa BVS vysúťažené najtransparentnejším možným spôsobom, pričom očakáva výrazne úspory. Olajoš preto vyzval všetky lízingové spoločnosti, aby sledovali Vestník verejného obstarávania a zapojili sa do súťaže.



BVS vyhlási súťaž na zabezpečenie vozového parku formou operatívneho lízingu, čo znamená, že v rámci ceny auta získa spoločnosť aj poistenie a kompletný balík servisu a služieb počas celého obdobia využívania áut. Súťažiť sa nebude presný počet automobilov, ale ceny pre jednotlivé kategórie osobných aj úžitkových vozidiel, ktoré si následne BVS objedná presne podľa svojej potreby.



Do súťaže má ísť 13 kategórií osobných a deväť kategórií úžitkových automobilov. "Priemerná zľava už pred uskutočnením súťaže, v porovnaní s aktuálnymi cenami pri osobných aj úžitkových automobiloch je viac ako 18 percent. Už táto cena by zabezpečila, že BVS bude mať v porovnaní s dneškom prakticky každé piate auto zadarmo," dodala spoločnosť.