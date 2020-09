Bratislavská vodárenská spoločnosť rieši revízne správy vo vodárňach

Bratislava 3. septembra (TASR) – Revízne správy na vyhradené technické zariadenia sa v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) v minulosti robili neprofesionálne a zrejme aj fiktívne. Tvrdia to samotné vodárne, ktoré tieto prípady začali vyšetrovať a vyhodnotia aj prípadnú trestno-právnu zodpovednosť za chyby z minulosti.



BVS ako príklad uvádza, že po zmene dodávateľa sa objavila revízna správa na bleskozvod, ktorý vôbec neexistuje, alebo boli urobené kompletné revízne správy na zariadenia, ktoré nie sú namontované, a teda ani v prevádzke. Skupina BVS preto spustila interné vyšetrovanie celého postupu výkonu a preberania revíznych správ od subdodávateľov.



„Začiatkom roka sme pre zlyhanie technického zariadenia s platnou revíznou správou museli riešiť veľmi závažnú poruchu, pre ktorú vytieklo zo systému 10 000 metrov kubických pitnej vody," povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.



BVS aj preto vyhlásila nové obstarávanie na revíznych technikov. Kvalitnejšie revízne správy budú podľa šéfa bratislavských vodární síce pre BVS znamenať krátkodobo vyššie náklady na okamžitú opravu viacerých zariadení, ale z dlhodobého hľadiska BVS ušetrí. „Hlavne budeme mať väčšiu istotu, že všetko funguje v súlade s pravidlami," podotkol Olajoš.



Problém s nekvalitnými revíziami vznikol podľa vodární v minulých rokoch, keď pre BVS tieto služby zabezpečovala jej dcérska spoločnosť Infra Services. Nad ňou do nedávna nemala BVS plnú manažérsku kontrolu. „To bol preto aj dôvod, prečo sa ešte v čase, keď nebolo jasné, či BVS získa plnú kontrolu nad Infra Services, rozhodla BVS vyhlásiť vlastnú súťaž na tieto služby," tvrdia vodárne.



Noví dodávatelia revízií vyhradených technických zariadení vzišli spomedzi 11 oslovených spoločností, ktoré mali možnosť predložiť svoje ponuky v šiestich oddelených častiach podľa typu vyhradených technických zariadení. Po vyhodnotení súťaže samostatne pre každú z uvedených častí, BVS uzatvorila zmluvu vždy so spoločnosťou, ktorá predložila najnižšiu cenu.



„Noví revízni technici už krátko po začatí činnosti objavili množstvo podozrivých revíznych správ, ktoré vykazujú závažné technické nedostatky. BVS aktuálne interne prešetruje, ako mohla takáto situácia vzniknúť a v prípade zistenia porušenia zákona sa plánuje obrátiť na políciu," uviedla BVS. Podrobné informácie o procese dostane k dispozícií aj Dozorná rada BVS.