Bratislavskí vodári začnú s druhou etapou kanalizácie na Vajnorskej

Bratislava 9. mája (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) začne v pondelok (13. 5.) s druhou etapou rozsiahlejšej rekonštrukcie kanalizácie na Vajnorskej ulici, a to v úseku od Českej po Škultétyho ulicu. Potrvať by mala do 1. októbra. Pre zložitosť prác treba počítať s dočasnými dopravnými obmedzeniami. TASR o tom informoval vedúci odboru marketingu a komunikácie BVS Matúš Stračiak.



"Osádzať sa bude pokračovanie kanalizačného zberača, ktorý je momentálne pod električkovou traťou a je v nevyhovujúcom technickom stave. V súbehu sa bude realizovať aj výmena vodovodných potrubí na dopojenie jednotlivých prípojok," priblížil Stračiak.



Zložitejšie práce si vyžiadajú dočasnú uzáveru pre autá v tomto úseku Vajnorskej ulice v smere na Trnavské mýto. Osadené bude preto aj dočasné dopravné značenie, ktoré vodičov presmeruje na alternatívne trasy. Mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa uzávera dotkne len minimálne. Autobusová linka N53 v smere Hlavná stanica bude dočasne obsluhovaná na električkovej zastávke Česká (A). Električky budú úsekom premávať naďalej.



BVS tak pokračuje v rekonštrukčných prácach na kanalizačnom zberači a kanalizačnom potrubí, ktoré je staré viac ako 50 rokov a jeho súčasný technický stav je nevyhovujúci. Prvú etapu realizovali na jeseň 2023. Plánovaná tretia etapa prác sa má týkať úseku medzi Kutuzovovou a Českou ulicou.