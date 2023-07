Bystrá expres turistov cez leto odvezie k atrakciám Horehronia

Brezno 22. júla (TASR) - Po Bystrianskej doline bude počas leta premávať vyhliadkový mestský vláčik s názvom Bystrá expres. Turistov odvezie k viacerým atrakciám regiónu Horehronie a predstaví im jaskynné bohatstvo, obce i rekreačnú oblasť. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie Žofia Koštialová.



Ako ďalej uviedla, vláčik červeno-čiernej farby od soboty jazdí na krátkych trasách cez Bystriansku dolinu, medzi obcami Bystrá, Mýto pod Ďumbierom a rekreačnou oblasťou Tále. Záujemcovia sa ním môžu vydať aj do Brezna, kde navštívia napríklad mestské dominanty i múzeum športových a exotických áut. "Na trase z Mýta pod Ďumbierom do Brezna expres neobíde ani turistami vyhľadávaný bod v Sedle Pohanské. Z neho sa účastníci výletu môžu vybrať k obrovskej lavičke alebo na opačnú stranu k Dedečkovej chate," objasnila.



Starosta obce Bystrá Martin Alberty verí, že vláčik odľahčí frekvenciu individuálnej dopravy na osobných autách po celej Bystrianskej doline. Jazdy by si podľa jeho slov mohli obľúbiť nielen turisti, ale aj domáci, ktorí ho budú využívať ako kyvadlovú dopravu.



Jazdy Bystrá expres budú podľa platného grafikonu od 8.00 do 20.00 h, ktorý je zverejnený na webovej stránke Horehronia i na nástupných zastávkach.