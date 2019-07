VEĽKÝ POŽIAR POD CHOPKOM: Päť hektárov lesa je v plameňoch

Hasiči pri hasení bojujú s 300-metrovým prevýšením.

Bystrá 9. júla (TASR) – Viac ako 80 profesionálnych a dobrovoľných hasičov s 32 kusmi techniky pokračuje v utorok od skorých ranných hodín v hasení rozsiahleho lesného požiaru na kopci Veľký Gápeľ v katastri obce Bystrá v okrese Brezno. Oheň zachvátil les v pásme nad kosodrevinou v pondelok (8. 7.) popoludní. Horí na ploche asi päť hektárov. V noci sa oheň nerozšíril. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.



"Z dôvodu, že sa požiar nachádza vo veľmi nedostupnom teréne, zvolil veliteľ zásahu dve taktiky hasenia. Príslušníci z modulu pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí sa bezpečne zlanili nad požiarisko z vrtuľníka, ktorý tam postupne spustil aj desať oto vakov a dve podvesné siete s vecnými prostriedkami a potrebným materiálom na hasenie. Oto vaky budú slúžiť ako nádrže na hasenie požiaru v nedostupnom teréne. Z oblasti Košariská ostatní príslušníci pokračujú vo vytváraní hadicového vedenia smerom k požiarisku," uviedla Farkasová. Má ísť až o trojkilometrové vedenie.



Hasiči pri hasení bojujú s 300-metrovým prevýšením. Vrtuľníky Letky MV SR a Letky MO SR len v pondelok do večerných hodín zhodili na miesto požiaru približne 50.000 litrov vody. Vrtuľník Letky MO SR doposiaľ zhodil na miesto udalosti viac ako 20.000 litrov vody. Na mieste je zriadený riadiaci štáb.







Lesy SR: Na území Bystrej nebola spracovaná kalamita

V katastri obce Bystrá v Breznianskom okrese, na kopci Veľký Gápeľ, kde v pondelok (8. 7.) popoludní rozsiahly požiar zachvátil lesné porasty, nebola spracovaná kalamita. Upozornil na to v utorok Pavel Machava, vedúci odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR so sídlom v Banskej Bystrici.



"Ide o lokalitu, kde bola v roku 2004 rozsiahla veterná kalamita, ku ktorej sa pridala aj podkôrniková. Napriek opakovaným snahám lesníkov úrady nepovolili jej spracovanie. Výsledkom podkôrnikovej kalamity bolo viac ako 140.000 metrov kubických zoschnutých stromov na rozlohe 240 hektárov," tvrdí Machava.



Okolie kopca Veľký Gápeľ predstavuje extrémne neprístupný terén, kde sa nachádzajú ochranné lesy, preto tam lesníci v minulosti nevykonávali hospodársku ťažbu.



"Nespracovaním kalamity ostalo v lesoch obrovské množstvo suchých stromov. Tie predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov. Preto apelujeme na odstraňovanie následkov kalamít, aj keď ide o územia národných parkov. Nerobíme tak pre zisky z predaja dreva, ale preto, aby sme uchránili lesy pred požiarmi," zdôraznil generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník.



Podľa Machavu pri hasení požiaru sú lesníci hasičom nápomocní. Zapožičali im špeciálne vaky, tzv. jazierka, ktoré slúžia na dopravu vody do ťažko prístupného terénu.



