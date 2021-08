Záchranári z Nízkych Tatier sa dočkali svojho domu horskej služby

Bystrá 27. augusta (TASR) – Nízkotatranskí horskí záchranári sa dočkali dôstojnejších podmienok na výkon svojej práce. V sídle Horskej záchrannej služby (HZS) Nízke Tatry – juh v Bystrej v okrese Brezno pre nich v piatok oficiálne otvorili dom horskej služby, ktorý postavili takpovediac na zelenej lúke za rok a pol. Financoval ho rezort vnútra.



„Konečne sa to podarilo po 18 rokoch prenájmov a rôznych nevyhovujúcich priestorov, kde museli horskí záchranári hľadať rôzne alternatívne riešenia na uskladnenie techniky a svoje vlastné zázemie. V novej trojpodlažnej budove majú priestory, garáže pre techniku, skútre, všetko, čo potrebujú na svoju činnosť. Rovnako miestnosti pre nich samotných, aby sa mohli pripravovať na zásahy a odpočívať. Je tam priestor aj pre dobrovoľných záchranárov,“ konštatoval po otvorení minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). HZS zaželal, aby ich zásahy neboli časté.



Podľa riaditeľa HZS Jozefa Janigu sa novým objektom spláca dlh horským záchranárom od roku 2003, teda od nich vzniku. „Celkové investičné náklady predstavujú okolo 2,5 milióna eur. Zhotoviteľ to pre opatrenia týkajúce sa pandémie nemal vždy ľahké. V Nízkych Tatrách pôsobí 31 horských záchranárov. Je to jedna z najväčších horských oblastí, ktorú máme, s najväčšou úrazovosťou či v zime, alebo v lete,“ zdôraznil Janiga.



Okrem garáží pre autá, priestorov na uskladnenie techniky a záchranárskeho materiálu, tam majú k dispozícii izby, kuchynku, šatne, sušiareň a ich štvornohí pomocníci vhodné koterce.