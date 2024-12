Bystrica neplánuje zvyšovať dane, výnimkou je iba poplatok za rozvoj

Banská Bystrica 1. decembra (TASR) - Banskobystrická samospráva neplánuje zvýšenie daní a poplatkov, výnimkou je iba poplatok za rozvoj, takzvaná developerská daň. O výške rozhodnú mestskí poslanci, ktorí majú 10. decembra schvaľovať rozpočet Banskej Bystrice na budúci rok.



"Aj naše mesto pristupuje ku konsolidácii financií, robíme úsporné opatrenia, pripravujeme vyrovnaný rozpočet. Robili sme škrty naprieč všetkými odbornými útvarmi, ich požiadavkami. Mesto zatiaľ nepristupuje k tomu, aby zvyšovalo daňové zaťaženie obyvateľov. Jedinou oblasťou, kde budeme robiť zvyšovanie, je poplatok za rozvoj. Po dohode poslaneckých klubov sa ešte musíme ustáliť na sume, ktorá bude nejakým priemerom medzi krajskými mestami," konštatoval pre TASR primátor Ján Nosko. V priebehu budúceho roka uvidia, ako sa bude situácia vyvíjať a či mesto pristúpi k zásadnejšej redukcii niektorých služieb.



Samosprávy nemajú dostatok vlastných financií na rozvoj a sú odkázané na využívanie európskych peňazí. Výnimkou nie je ani Banská Bystrica, preto sa v novom eurofondovom období zapája do mnohých výziev.



"Maximum projektov budeme financovať z európskych zdrojov. Bez nich by sa samosprávy nedokázali rozvíjať, preto máme pripravené projekty za desiatky miliónov eur. Mestu sa za tri - štyri mesiace podarilo získať 11 miliónov eur, ktoré v budúcom roku investujeme do rekonštrukcií zameraných na energetické úspory, či už ide o Základnú školu (ZŠ) Trieda SNP, ZŠ Golianova alebo ZŠ Sitnianska. Ďalšie zdroje budú putovať do výstavby cyklotrás a obnovy chodníkov," doplnil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.



Mesto má podľa primátora pripravený bohatý zásobník projektov v oblasti životného prostredia, cestnej infraštruktúry a revitalizácie verejných priestorov. Obnova autobusových zastávok i vozidiel mestskej hromadnej dopravy, detských ihrísk, športovísk či riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti patria k ďalším zámerom, ktorým mesto venuje náležitú pozornosť.