Námestie v Bystričanoch zrekonštruovali za viac ako 72.000 eur

Bystričany 17. augusta (TASR) - Samospráva obce Bystričany v okrese Prievidza zabezpečila rekonštrukciu námestia v časti Vieska. Na pôvodne zanedbanom priestore pribudli i prvky drobnej architektúry, zeleň či detské ihrisko. Náklady na revitalizáciu dosiahli viac ako 72.000 eur, informovala obec na svojej stránke na sociálnej sieti.



"Prostredníctvom relatívne malej plochy vnášame do tejto časti obce prvok v podobe miesta spoločenského stretávania sa obyvateľov. Aj preto sme nezostali len pri rekonštrukcii námestia, ako sa uvažovalo na začiatku," načrtla obecná samospráva.



Obec skĺbila prvky drobnej architektúry s plochami parkovej zelene, automatickým zavlažovaním, detským ihriskom, chodníkmi, parkoviskom, rekonštrukciou plochy, dobudovala altánok, a tým vytvorila multifunkčný priestor.



Do revitalizácie plochy obec investovala 67.881,84 eura a občianske združenie (OZ) Capina 5000 eur. "Sme presvedčení, že sú to najlepšie investované peniaze, pretože investujeme do našej budúcnosti, do nášho prostredia, ktoré formuje budúce generácie," dodala samospráva obce.