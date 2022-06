V Bystričanoch chcú vybudovať atletický ovál aj workoutové ihrisko

Bystričany 7. júna (TASR) - Samospráva obce Bystričany plánuje vybudovať atletický ovál s troma dráhami a workoutovú zónu. Športovisko za takmer 130.000 eur vznikne v areáli základnej školy (ZŠ), na jeho výstavbu získali zdroje z Fondu na podporu športu, do budúcna ho chcú ešte rozšíriť.



Výstavba atletického oválu nie je v Bystričanoch novinkou. Starosta Filip Lukáč spomenul, že samospráva má k dispozícii projektovú dokumentáciu z roku 1993, ktorá kompletne pokrývala športovú infraštruktúru v obci. "Vtedy tu bola silná hádzaná, návrh počítal s volejbalovými a basketbalovými ihriskami a okolo mala byť atletická dráha. Zámer sa nepodarilo doteraz realizovať, rozhodli sme sa ho preto oprášiť a prispôsobiť športom, ktoré sú aktuálne a majú u nás najväčšiu váhu," priblížil starosta.



Podobná infraštruktúra vo väčších mestách okresu, ako sú Prievidza či Nováky, chýba, atletika je pritom podľa neho základom každého športu.



K vybudovaniu oválu obec pristúpi i v nadväznosti na to, že je škola zapojená do Športovej akadémie Mateja Tótha, v atletickom krúžku je aktuálne do 30 detí.



Na obnovu športového areálu získala samospráva z Fondu na podporu športu dotáciu vo výške 74.847 eur, jej spoluúčasť predstavuje 53.244,99 eura. Vybudovanie oválu chce zabezpečiť ešte v tomto roku, dodávateľ by mal začať s prácami v júli.



Obec do budúcnosti chce vybudovať kompletný areál pre desaťboj. "Prvou fázou projektu bola rekonštrukcia umelej trávy, na čo sme dostali podporu zo Slovenského futbalového zväzu pred dvoma rokmi. Druhou fázou je atletický ovál s troma dráhami s veľkosťou 230 metrov, workoutové ihrisko a skok do diaľky. V tretej fáze chceme vytvoriť zázemie pre desaťboj, skok o žrdi či skok do výšky," dodal Lukáč.



Športovci majú v obci k dispozícii i hokejový štadión, ihrisko s umelou trávou a telocvičňu. Na termálnom kúpalisku v Chalmovej zrekonštruovala obec i ubytovňu, čím chce športovcom poskytnúť možnosti na kompletnú prípravu.