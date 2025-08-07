< sekcia Regióny
Bystrickí cestári uvítajú, ak požiadavky vyhodnotia ako objektívne
Ako reagoval predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan, im sa modré majáky pre vybrané zásahové vozidlá doposiaľ nepodarilo vybaviť.
Autor TASR
Banská Bystrica 7. augusta (TASR) - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) pred časom upozornila na problém, že sa jej zásahové vozidlá nedokážu dostať rýchlo a včas k mimoriadnym udalostiam. Pomohli by modré majáky, ktoré sú vyhradené pre vozidlá s právom prednostnej jazdy, čo by výrazne zefektívnilo a urýchlilo ich zásah, najmä pri nehodách či kalamitných stavoch. Podľa ministerstva vnútra (MV), ktoré vydáva rozhodnutie o priznaní štatútu vozidla s právom prednostnej jazdy, zákon umožňuje udeliť výnimku na používanie zvláštnych výstražných znamení.
„Zákon NRSR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčasnosti umožňuje možnosť udeliť výnimku na používanie zvláštnych výstražných znamení, ak je potrebné na ochranu života, zdravia alebo majetku. Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru ku každej žiadosti o povolenie pristupuje individuálne,“ konštatoval pre TASR hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
„Dodnes sme neboli úspešní. Rozhodli sme sa preto situáciu riešiť a snažíme sa získať právo prednostnej jazdy. Poslednou pomyselnou kvapkou bola nedávna dopravná nehoda kamióna na Čertovici, keď sme museli s našou zásahovou jednotkou, cestnou patrolou, čakať v kolóne s ostatnými vozidlami. Potrebovali sme byť na mieste havárie čo najskôr, ale trvalo nám to dlho. Bez modrých majákov nás ostatní vodiči nepustia. Uvítame, ak štát našu požiadavku vyhodnotí ako objektívnu a budeme môcť konečne získať modré majáky,“ zdôraznil pre TASR Turčan, ktorý argumentuje aj zvýšením bezpečnosti a plynulosti premávky.
