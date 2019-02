Bystrickí leteckí záchranári pomáhali dvom zraneným lyžiarom

Záchranári Horskej záchrannej služby dopoludnia pomáhali 47-ročnému lyžiarovi, ktorý pri jazde vo voľnom teréne spadol a utrpel viaceré poranenia.

Banská Bystrica 6. februára (TASR) – Dvom zraneným lyžiarom musela v stredu priletieť na pomoc posádka leteckých záchranárov z Banskej Bystrice.



Ako TASR informovala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková, dopoludnia pomáhali 47-ročnému lyžiarovi, ktorý pri jazde vo voľnom teréne spadol a utrpel viaceré poranenia.



"Záchranári Horskej záchrannej služby zraneného z miesta evakuovali a priviezli k vrtuľníku, ktorý pristál nad obcou Kordíky. Lekár mu poskytol ďalšie neodkladné zdravotné ošetrenie a po preložení na palubu vrtuľníka ho so zlomeninou hornej končatiny a podozrením na poranenie chrbtice v stabilizovanom stave previezli do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici," konštatovala Hopjaková.



Vzápätí prišlo ďalšie volanie o pomoc. V lyžiarskom stredisku Tále sa zrazili dvaja lyžiari, pričom 49-ročná žena ostala po zrážke krátkodobo v bezvedomí. Na okolnosti úrazu si nepamätala.



Podľa Hopjakovej po pristátí záchranárskeho vrtuľníka pod lyžiarskym svahom jej posádka poskytla prednemocničnú starostlivosť, po ktorej ju s poranením hlavy previezli do nemocnice v Brezne.