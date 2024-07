Bystrický podcast prinesie časť k stavbe nemocnice a zmenám v doprave

Banská Bystrica 2. júla (TASR) - Bystrický podcast, ktorý samospráva spustila vlani v decembri, sprostredkúva obyvateľom v dvojtýždňových intervaloch, vždy v piatok, aktuálne informácie o témach a dianí v meste. Počas letných prázdnin bude mať prestávku, výnimkou však bude mimoriadny podcast v auguste zameraný na informácie súvisiace s výstavbou novej Rooseveltovej nemocnice, počas ktorej dôjde k zmene organizácie dopravy. TASR o tom v utorok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



"Aj týmto populárnejším spôsobom informujeme obyvateľov o dianí v meste. Rozhovory o aktuálnych témach týkajúcich sa našej samosprávy si poslucháči môžu vypočuť kdekoľvek a hlavne kedykoľvek. Verím, že z pestrej palety prezentovaných tém si vyberie naozaj každý. Rozhodli sme sa, že v polovici augusta pripravíme špeciálny podcast venovaný parkovaniu a doprave počas výstavby novej nemocnice," konštatoval primátor Ján Nosko.



Mediálny tím mesta do konca júna pripravil 15 epizód Bystrického podcastu, všetky časti mali dohromady šesť hodín a takmer 30 minút, za mikrofónom sa vystriedalo 16 hostí. Občania sa vďaka nemu dozvedeli viac o sociálnych službách poskytovaných v meste, protidrogovej prevencii a bezpečnosti na školách, pripravovanej parkovacej politike, participatívnom rozpočte či o nakladaní s komunálnym odpadom.



"Odznela tiež problematika súvisiaca s lykožrútovou kalamitou, premnoženými medveďmi alebo inváznymi rastlinami či karanténnou stanicou pre zvieratá. Samospráva prostredníctvom podcastu informovala aj o viacerých kultúrnych akciách a pripravovaných majstrovstvách Európy v atletike do 18 rokov, ktoré sa v Banskej Bystrici uskutočnia od 18. do 21. júla. Posledná zverejnená epizóda je venovaná letnej turistickej sezóne," zhrnul Strelec.



Všetky časti Bystrického podcastu sú k dispozícii na mestskom webe. Ďalšie sa budú nahrávať od septembra a návrhy na hostí či tému môžu obyvatelia posielať na emailovú adresu hovorca@banskabystrica.sk.