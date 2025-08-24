Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. august 2025Meniny má Bartolomej
< sekcia Regióny

Bystrický skejtový pohár prilákal desiatky jazdcov a stovky divákov

.
Na snímke súťažiaci počas prvého ročníka Bystrického skejtového pohára v novom skejtparku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici v sobotu 23. augusta 2025. Foto: TASR - Ján Krošlák

Skejtová súťaž do banskobystrického skejtparku prilákala počas celého dňa stovky divákov.

Autor TASR
Banská Bystrica 24. augusta (TASR) - Prvý ročník Bystrického skejtového pohára, ktorý sa v sobotu (23. 8.) konal v novovybudovanom skejtparku v Banskej Bystrici, prilákal desiatky jazdcov a stovky divákov. Podľa organizátorov z občianskeho združenia (OZ) Bystrická skejtová asociácia sa jazdcom podarilo nielen ukázať štýlové triky, ale aj silu komunity a vytvoriť jedinečnú atmosféru.

Podujatie sa začalo už v dopoludňajších hodinách registráciou jazdcov a rozjazdmi. „Do mesta pod Urpínom prišlo súťažiť 24 skejterov a skejteriek z rôznych kútov Slovenska vrátane domácich jazdcov z Banskej Bystrice. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách, jazdy hodnotila trojčlenná porota,“ uviedol Branislav Blaško z OZ Bystrická skejtová asociácia.



Ako ďalej priblížil, víťazkou súťaže do 15 rokov sa stala Dorotka Cagalová z Liptovského Mikuláša. V hlavnej kategórii sa v rámci tradičného Skate Jamu jazdili kvalifikačné jazdy, z ktorých sa postupovalo cez semifinále až do finálneho súboja. Víťazom prvého ročníka Bystrického skejtového pohára sa stal Peter Molec zo Zvolena. V rámci konceptu Best Trick porotu jednoznačne presvedčil Tomáš Kubala, ktorý na prekážke nazývanej „balkón“ predviedol double heelflip.

Pri každom triku sme hodnotili štýl, prevedenie a jeho náročnosť. Pri jazde sa bodovo ohodnotí každý trik, z toho vznikne celkové hodnotenie, ktoré sa porovnáva medzi jazdcami,“ priblížil priebeh súťaže jeden z porotcov Roman Šercel z CubeSkateshop. V Banskej Bystrici sa podľa jeho slov predstavili jedni z najlepších jazdcov Slovenska, úroveň súťaže tak bola mimoriadne vysoká, čo dokazuje aj víťazný double heelflip v rámci konceptu Best Trick.

Skejtová súťaž do banskobystrického skejtparku prilákala počas celého dňa stovky divákov. Pre verejnosť bola pripravená aj široká ponuka sprievodných aktivít, vo večerných hodinách podujatie zavŕšili koncerty a afterparty. Predseda združenia Ivan Borlok avizuje, že z podujatia plánujú vytvoriť každoročnú tradíciu, pravidelné podujatie plné športu, stretnutí a zábavy.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb