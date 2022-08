VIDEO: Archeologický výskum kaštieľa v Bytči pokračuje

Na snímke dobrovoľníci počas archeologického výskumu kaštieľa v Bytči dňa 19. augusta 2022. FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bytča 19. augusta (TASR) – Výsledky archeologického výskumu kaštieľa v Bytči prezentovali verejnosti vo štvrtok (18. 8.) v bytčianskom Sobášnom paláci. Podľa archeologičky Považského múzea (PM) v Žiline Zuzany Stanekovej sa výskum v druhej fáze sústreďuje na priestor nádvoria.Pripomenula, že minulý rok zachytili na nádvorí v dvoch sondách viaceré murivá staršie ako kaštieľ. "Úlohou tohtoročných prác je zistiť o niekdajšej zástavbe priestoru dnešného nádvoria čo najviac. Zatiaľ sme odkryli fragment novovekej kamennej dlažby nádvoria, niekoľko murív a vetracie okienko do pivnice, čiastočne skúmanej už v minulom roku. Staršia zástavba murovaných objektov sa objavuje skôr vo východnej polovici nádvoria," povedala Staneková.Na nádvorí najskôr odobrali dlažbu, pod ktorou bolo 20- až 30-centimetrová vrstva betónu. "Potom sme sa dostali na hlinu a v tejto fáze sme skončili. Museli sme zaškrabať celé nádvorie, či sa nám niekde v teréne nebude niečo rysovať. Na základe komunikácie s pamiatkovým úradom sme dohodli charakter výskumu. Ako najlepšie začať, aby to pre nás malo čo najviac výhod. A zároveň, aby sme niečo nenávratne nepokazili," podotkla archeologička PM.Genéza archeologického výskumu sa začala rozhodnutím vlastníka objektu, Ministerstva vnútra (MV) SR, o obnove kaštieľa. "Súčasťou obnovy je vždy výskum. Či už archeologický, historicko-stavebný alebo reštaurátorský. Všetky tieto výskumy boli predpísané a MV prizvalo k memorandu Žilinský samosprávny kraj, rôzne inštitúcie a viaceré múzeá, aby boli efektívne využité zdroje v kraji," vysvetlil riaditeľ PM Michal Jurecký.Archeologický výskum kaštieľa v Bytči sa začal minulý rok v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Žiline. Realizuje ho PM pod vedením archeologičky Stanekovej, odborne sa na ňom podieľajú archeológovia Danka Majerčíková z Kysuckého múzea a Marek Both zo Slovenského národného múzea v Martine.