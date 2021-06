Bytča spustila desať bezplatných prístupových wifi bodov

Bytča 26. júna (TASR) – Mesto Bytča spustilo od polovice júna desať wifi prístupových bodov, ktoré poskytnú obyvateľom a návštevníkom bezplatné pripojenie k širokopásmovému internetu. Využilo na to grant Európskej komisie (EK) prostredníctvom nástroja na prepájanie Európy – WiFi4EU vo výške 14.880 eur. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.



Dosah šírenia signálu v jednom bode je maximálne 300 metrov. "Občania mesta sa bez použitia prístupového hesla môžu pripojiť do siete WiFi4EU – Bytča. Pri prvom prihlásení budú presmerovaní na oficiálny portál Európskej únie (EÚ), kde odsúhlasia podmienky používania a automaticky - po udelení súhlasu - budú prihlásení," vysvetlilo mesto.



V Bytči v súčasnosti budujú ďalších desať wifi prístupových bodov prostredníctvom projektu WiFi pre Teba, ktorý podporuje Úrad vlády SR. "Spustené by mali byť na jeseň alebo v zime 2021. Mesto Bytča chce takýmto spôsobom zabezpečiť pripojenie pre občanov mesta, ktorí ho budú najviac potrebovať, predovšetkým pre študentov a mladšie ročníky," uviedlo mesto.