Pondelok 18. máj 2026Meniny má Viola
V Bytči vzniknú dve nové detské ihriská

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Detské ihrisko v lokalite Rajčula bude už druhým inkluzívnym ihriskom v meste.

Autor TASR
Bytča 18. mája (TASR) - Mesto Bytča sa pripravuje na výstavbu dvoch nových detských ihrísk, ktoré výrazne rozšíria možnosti trávenia voľného času pre rodiny s deťmi. Nové herné priestory vzniknú v oddychovej zóne Na Kaplnke a v lokalite Rajčula na Hlinkovej ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Adriana Brziaková.

Prvé z ihrísk vznikne v obľúbenej oddychovej zóne Na Kaplnke, kde dôjde k rozšíreniu a revitalizácii existujúceho detského ihriska. „Projekt počíta s doplnením nových hracích prvkov a vybudovaním certifikovanej bezpečnej dopadovej plochy. Projektový zámer bude financovaný z regionálnych dotácií Žilinského samosprávneho kraja,“ uviedla Brziaková.

Detské ihrisko v lokalite Rajčula bude už druhým inkluzívnym ihriskom v meste, ktoré umožní spoločnú hru detí s rôznymi schopnosťami, vrátane detí s telesným, zmyslovým či motorickým znevýhodnením. Súčasťou areálu budú špeciálne inkluzívne hojdačky, bezbariérové prvky aj oddychová zóna s piknikovým stolom prístupným pre osoby na invalidnom vozíku. „Nové inkluzívne ihrisko vznikne vďaka dotačného programu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ dodala Brziaková.
