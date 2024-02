V Základnej škole v Bytči vznikne trieda so zameraním na futbal

Bytča 21. februára (TASR) - Športová trieda so zameraním na futbal vznikne v školskom roku 2024/2025 v Základnej škole (ZŠ) Ulica mieru v Bytči. Podľa hovorkyne mesta Adriany Brziakovej schválili jej zriadenie poslanci mestského zastupiteľstva na minulotýždňovom zasadnutí.



Doplnila, že talentové skúšky na prijatie žiakov štvrtého ročníka do športovej triedy sa uskutočnia v máji 2024. "Presný termín talentových skúšok, metodika a kritériá prijatia budú zverejnené najneskôr do 29. februára na stránke školy. Prijatých bude minimálne 18 uchádzačov, ktorí dosiahnu najlepšie výsledky a splnia podmienky na prijatie do športovej triedy," uviedla.



Podľa primátora mesta Miroslava Minárčika a zároveň prezidenta futbalového klubu MFK Bytča zabezpečia pre triedu kvalifikovaných trénerov pre športovú prípravu a tréningový proces. "Teším sa, že mládežnícky šport v Bytči dostane ďalšie možnosti rozvoja. V MFK je v súčasnosti registrovaných 250 detí a mládeže," dodal.