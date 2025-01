Bytča vypísala štvorročný tender na nakladanie s komunálnymi odpadmi

Bytča 29. januára (TASR) - Mesto Bytča vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb pri komplexnom nakladaní s komunálnymi odpadmi na obdobie 2026 - 2029. Predpokladaná hodnota štvorročnej zákazky dosahuje približne 1,4 milióna eur bez DPH. Obálky so súťažnými ponukami by sa podľa zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie mali otvárať 27. februára.



"Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi vrátane jeho vytriedených zložiek, čiže služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnymi odpadmi na účel ich opätovného použitia, recyklovania, zhodnotenia a zneškodnenia odpadov," priblížila podstatu zákazky radnica s tým, že jediným hodnotiacim kritériom v tendri je cena.



Aktuálne služby pri zbere a zneškodňovaním komunálnych odpadov zabezpečuje pre mesto Bytča žilinská spoločnosť T + T, s ktorou radnica podpísala v roku 2015 desaťročnú zmluvu. Jej platnosť vyprší 30. júna 2025.