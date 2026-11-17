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Bytču piate volebné obdobie po sebe povedie Miroslav Minárčik
Staronový primátor zložil v utorok sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva a spolu s ním i novozvolení mestskí poslanci.
Autor TASR
Bytča 17. novembra (TASR) - Mesto Bytča piate volebné obdobie po sebe povedie Miroslav Minárčik. Staronový primátor zložil v utorok sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva a spolu s ním i novozvolení mestskí poslanci.
V 17-člennom mestskom zastupiteľstve bude pôsobiť osem nezávislých kandidátov. Svoje poslanecké mandáty obhájili Martin Gácik, Ladislav Greguš, Ľubomír Hrobárik a Branislav Šušolík. Doplnia ich Andrea Gajdošíková, Martin Kulíšek, Agáta Mikolášová a Peter Škulavík.
Päť poslaneckých mandátov patrí Kresťanskodemokratickému hnutiu, ktoré budú zastupovať Martin Dudoň, Damián Gloser, Marián Sedliak, Jozef Úradník a Peter Weber. Koalícia Hlas-SD, Smer-SD, SNS disponuje štyrmi poslaneckými mandátmi, ktoré získali Juraj Babušík, Martin Gajdošík, Roman Raždík a Stanislav Struhal.
Minárčik vedie Bytču od roku 2010 a vo voľbách získal 2715 hlasov. Jeho jediným protikandidátom bol Branislav Šušolík (nezávislý), ktorému odovzdalo svoj hlas 2234 voličov. Volebná účasť v Bytči dosiahla 51,80 percenta.
V 17-člennom mestskom zastupiteľstve bude pôsobiť osem nezávislých kandidátov. Svoje poslanecké mandáty obhájili Martin Gácik, Ladislav Greguš, Ľubomír Hrobárik a Branislav Šušolík. Doplnia ich Andrea Gajdošíková, Martin Kulíšek, Agáta Mikolášová a Peter Škulavík.
Päť poslaneckých mandátov patrí Kresťanskodemokratickému hnutiu, ktoré budú zastupovať Martin Dudoň, Damián Gloser, Marián Sedliak, Jozef Úradník a Peter Weber. Koalícia Hlas-SD, Smer-SD, SNS disponuje štyrmi poslaneckými mandátmi, ktoré získali Juraj Babušík, Martin Gajdošík, Roman Raždík a Stanislav Struhal.
Minárčik vedie Bytču od roku 2010 a vo voľbách získal 2715 hlasov. Jeho jediným protikandidátom bol Branislav Šušolík (nezávislý), ktorému odovzdalo svoj hlas 2234 voličov. Volebná účasť v Bytči dosiahla 51,80 percenta.