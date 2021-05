Bytové domy v Brezne skrášlia predzáhradky za 9000 eur

Brezno 11. mája (TASR) – Nultý ročník novej iniciatívy na skrášlenie predzáhradiek bytových domov v Brezne dopadol nad očakávania. Na základe mimoriadneho dopytu mesto vyčlenilo viac ako 9000 eur na nákup záhradného sortimentu. Informuje o tom brezniansky magistrát na svojej webovej stránke.



"Samospráva prostredníctvom svojej neziskovej organizácie Brezno pre občanov začiatkom apríla vyhlásila výzvu s názvom Spoločne za zelené mesto, ktorej cieľom bolo zapojiť obyvateľov do skrášlenia a revitalizácie okolia svojich príbytkov. Bytovým spoločenstvám, ktoré do konca apríla prejavili záujem, mesto zabezpečí nákup vybraného záhradného sortimentu a ich členovia sa postarajú o samotnú výsadbu vo vybraných lokalitách," uvádza vedenie mesta s tým, že počas necelého mesiaca zaevidovalo celkovo 54 žiadostí.



"Vyhodnotené formuláre s informáciami si môžu jednotlivé bytové spoločenstvá vyzdvihnúť na mestskom úrade. Sortiment na výsadbu je možné prevziať si najneskôr do konca júna v breznianskom záhradnom centre, ktoré vyhralo súťaž na dodávateľa rastlinného materiálu. Samotnú výsadbu treba zrealizovať do 19. júla a stav predzáhradiek zdokumentovať pred a po revitalizácii," zdôrazňuje magistrát.



Ak bude takzvaná zelená iniciatíva mesta úspešná, už na jeseň tohto roka radnica zvažuje vyhlásenie ďalšej výzvy, tentoraz určenej na skrášlenie okolia rodinných domov.