Bytovku v Čadci zbúrajú, rómski nájomníci nemajú náhradné bývanie

Čadca 10. apríla (TASR) - Zdevastovaný bytový dom na Moyzesovej ulici v Čadci v dohľadnej dobe zbúrajú. Viacero tamojších nájomníkov z rómskej komunity však stále nemá vyriešenú otázku bývania. Majiteľ sa zatiaľ nedohodol s troma rodinami, jednej z nich môže poskytnúť sociálny byt mesto. Potvrdil to v stredu čadčiansky primátor Matej Šimášek. Osud zvyšných obyvateľov zostáva nateraz nejasný.



Nájomná bytovka bola pôvodne vo vlastníctve mesta. Budova je v zdevastovanom stave. Bývalé vedenie ju ešte v roku 2021 predalo súkromnej firme HNT company za vyše 400.000 eur. V tom čase v nej podľa primátora žilo viac ako 30 obyvateľov. Išlo o približne šesť rodín. "Vlastník budovy ju chce zbúrať. Už urobil opatrenia, zbúral balkóny, odpojil vodu, chystá sa odpojiť energie a potrebuje nájsť náhradné bývanie, ktoré by v zmysle zmluvy mal zabezpečiť týmto rodinám," priblížil Šimášek.



Podotkol, že búracie povolenie bude vydané v dohľadnej dobe. Podľa informácií zo stavebného úradu stavebník predložil všetky náležitosti. Mesto vie Rómom z kapacitných dôvodov nateraz poskytnúť jeden jednoizbový byt.



Rómovia sú so situáciou nespokojní. Obávajú sa, že skončia na ulici. Majú problém s hľadaním podnájmu, pretože, ako uviedli, ich nikde nechcú. Nepáči sa im ani to, že bývalé vedenie mesta predalo bytový dom aj s nimi. "My sme za byty platili, nemali sme voči mestu žiadny dlh. Myslím, že mesto malo za nás zodpovednosť. Nemalo nás predávať akoby sme boli nejaký dobytok," poznamenal jeden z nájomníkov Milan Baláž. Od vlastníka bytovky teraz Rómovia očakávajú, že im pomôže získať ubytovanie. Za peniaze, ktoré im ponúkol podľa Baláža nekúpia v Čadci ani pozemok.



Matúš Návrat za HNT company ubezpečil, že sa snažia hľadať pozitívne a konštruktívne ľudské riešenie. "Pre tri rodiny sme na základe ich požiadaviek toto riešenie našli. Ďalšie dve rodiny majú požiadavky na financovanie nehnuteľnosti, ktorú si hľadajú, ale zatiaľ sa ju nedarí nájsť. Zakaždým, keď nájdu nejakú ponuku, je už konkrétna nehnuteľnosť predaná alebo rezervovaná, no z našej strany je vždy maximálna snaha riešiť to čo najrýchlejšie," ubezpečil.