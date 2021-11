Bytovka na žilinskom sídlisku Hájik je po požiari staticky v poriadku

Žilina 5. novembra (TASR) – Bytový dom na sídlisku Hájik v Žiline, ktorý vo štvrtok (4. 11.) zachvátil požiar, je staticky v poriadku. Primátor mesta Peter Fiabáne o tom informoval v piatok na brífingu.



Väčšina bytov je podľa žilinského primátora v obývateľnom stave. "Našou hlavnou úlohou momentálne je čo najskôr dostať nájomníkov do bytov. S výnimkou strešných bytov, ktoré zasiahol požiar, a bytov o poschodie nižšie, kde zatiekla voda. Dnes potrebujeme vyjadrenie dotknutých orgánov, že aj v tomto stave je možné byty obývať. A začína sa proces prípravy rekonštrukcie strechy, aby bola budova v poriadku," podotkol.



Dodal, že podľa prvotných odhadov by rekonštrukcia mohla stáť zhruba 100.000 eur. "Najprv musíme vyčísliť poškodenie a pripraviť projektovú dokumentáciu na celú rekonštrukciu. Potom sa z toho vygeneruje suma. Predpokladám, že bez problémov to vieme dostať na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva v decembri," skonštatoval Fiabáne.



Doplnil, že obyvatelia bytového domu na Ulici Juraja Hronca využili možnosti ubytovať sa u rodín, príbuzných alebo známych. "Okrem trojčlennej rodiny, ktorá požiadala o pomoc. Je ubytovaná v náhradnom bývaní, kde im zabezpečujeme aj ďalší servis, o ktorý požiadali," uviedol Fiabáne.



Bytový dom na Ulici Juraja Hronca zachvátil požiar vo štvrtok dopoludnia. Plamene sa v bytovke v správe mesta rozhoreli na balkóne jedného z podkrovných bytov. K požiaru privolali profesionálnych hasičov. V 12 bytoch býva 24 obyvateľov, ktorých evakuovali do bezpečia. Pri udalosti sa nikto nezranil.