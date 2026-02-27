< sekcia Regióny
Bytový podnik v Handlovej povedie Vladimír Borák
Nový konateľ podniku bude zároveň pôsobiť aj ako predseda bytovej rady mesta.
Autor TASR
Handlová 27. februára (TASR) - Mestský bytový podnik (MsBP) v Handlovej povedie konateľ spoločnosti Hater-Handlová Vladimír Borák. Na poste od marca nahradí Radoslava Iždinského, ktorý doručil mestu rozhodnutie o vzdaní sa funkcie koncom januára. Zmeny schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok (26. 2.).
Návrh na nového konateľa MsBP primátorka Silvia Grúberová odôvodnila tým, že Borák je konštruktívny, plní si svoje povinnosti, má dôveru viacerých, výsledky i skúsenosti s krízovým manažmentom. Podľa svojich slov neidentifikovala v podniku žiadneho človeka, ktorý by funkciu konateľa mohol vykonávať, zároveň verí, že nastane i pokrok v dozornej rade. „Borák má našu plnú dôveru a budeme spoločne riešiť ďalšie ozdravné procesy v spoločnosti,“ dodala.
Borák vylúčil, že by sa MsBP spájal s Haterom, vie si však predstaviť, že oba podniky budú sídliť na jednej adrese. Svoje predstavy pre spoločnosť chce predstaviť na májovom rokovaní poslaneckého zboru.
Nový konateľ podniku bude zároveň pôsobiť aj ako predseda bytovej rady mesta. Svojej funkcie v dozornej rade MsBP sa ku koncu februára vzdal i Branislav Botka, od marca ho nahradí Vladimír Buzalka.
Iždinský viedol MsBP od novembra 2024.
Problematikou MsBP sa samospráva zaoberá už dlhšie, mestská obchodná spoločnosť pred časom prijala rad opatrení, ktoré mali za cieľ stabilizovať jeho situáciu a vzťahy s mestom. Zahŕňali okrem iného nové zmluvy, odklad splátok úverov na výstavbu bytových domov či predaj dubiózneho majetku.
Návrh na nového konateľa MsBP primátorka Silvia Grúberová odôvodnila tým, že Borák je konštruktívny, plní si svoje povinnosti, má dôveru viacerých, výsledky i skúsenosti s krízovým manažmentom. Podľa svojich slov neidentifikovala v podniku žiadneho človeka, ktorý by funkciu konateľa mohol vykonávať, zároveň verí, že nastane i pokrok v dozornej rade. „Borák má našu plnú dôveru a budeme spoločne riešiť ďalšie ozdravné procesy v spoločnosti,“ dodala.
Borák vylúčil, že by sa MsBP spájal s Haterom, vie si však predstaviť, že oba podniky budú sídliť na jednej adrese. Svoje predstavy pre spoločnosť chce predstaviť na májovom rokovaní poslaneckého zboru.
Nový konateľ podniku bude zároveň pôsobiť aj ako predseda bytovej rady mesta. Svojej funkcie v dozornej rade MsBP sa ku koncu februára vzdal i Branislav Botka, od marca ho nahradí Vladimír Buzalka.
Iždinský viedol MsBP od novembra 2024.
Problematikou MsBP sa samospráva zaoberá už dlhšie, mestská obchodná spoločnosť pred časom prijala rad opatrení, ktoré mali za cieľ stabilizovať jeho situáciu a vzťahy s mestom. Zahŕňali okrem iného nové zmluvy, odklad splátok úverov na výstavbu bytových domov či predaj dubiózneho majetku.