Bytový podnik v Handlovej prijme viacero opatrení

Handlová 7. júna (TASR) - Mestský bytový podnik (MsBP) v Handlovej pripravuje zmeny, ktoré majú za cieľ stabilizovať jeho situáciu a upraviť vzťahy s mestom. Súbor opatrení zahŕňa nové zmluvy, odklad splátok úverov na výstavbu bytových domov či predaj dubiózneho majetku. Zmeny čakajú i tzv. banícku kolóniu, samospráva tam bude riešiť neplatičov, plánuje asanovať domy v havarijnom stave.



Konateľ mestskej spoločnosti Radoslav Iždinský priblížil, že problémom je samotné fungovanie MsBP, zároveň aj nastavenie zmluvných vzťahov s mestom podľa neho nebolo také, aké malo byť. „Majetok mesta by sme radi ošetrili dvoma zmluvami. Jednou komisionárskou, ktorá bude pokrývať majetok vo forme bytových domov postavených zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), druhou pre ostatný majetok - bytový a nebytový fond, ktorý by mala ošetriť koncesná zmluva,“ konkretizoval Iždinský.



Bytový podnik zároveň pristúpil k miernemu zvýšeniu nájomného, reagoval tak na vyhlášku Ministerstva dopravy SR z októbra minulého roka. Rovnako navrhol predaj dubiózneho majetku - vozidiel a požiada o ŠFRB o odklad splátok. „Odklad splátok znamená, že sa budeme môcť nadýchnuť a peniaze dokážeme naakumulovať a vrátiť ich tam, kde chýbajú,“ vysvetlil Iždinský.



Súbor opatrení schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom mája, konateľ MsBP predpokladá, že odklad splátok na rok by mohol začať platiť od júla, rovnako chce podnik od 1. júla alebo 1. augusta pripraviť nájomné zmluvy nanovo.



Zmeny čakajú i tzv. banícku kolóniu. Problematike kolónie sa samospráva venuje už dlhšie. Za problém označila neplatičov, zlý až havarijný stav obydlí, správanie sa ľudí i vytváranie skládok odpadu. Avizovala, že bude pri vybraných nájomcoch postupovať razantnejšie. „Sú tam neplatné nájomné zmluvy, veľké dlhy. Zaujímame to isté radikálnejšie riešenie ako počas minulých rokov, a to vypratanie bytu. Niektoré rodiny sú roky neprispôsobivé, porušujú verejný poriadok. V prípade troch porušení verejného poriadku, aj keď budú mať uhradené záväzky, nebude v mojej vôli podpísať im nájomnú zmluvu,“ priblížila primátorka Silvia Grúberová.



Individuálne bude mesto podľa nej postupovať pri obyvateľoch s neplatnými zmluvami a nízkymi nedoplatkami, zlepšiť život v kolónii sa zase bude snažiť tým obyvateľom, ktorí sa starajú o majetok a neporušujú verejný poriadok.



Radnica chce rovnako riešiť i obydlia, ktoré chce pre zachovanie bezpečnosti asanovať. „Budeme predkladať poslancom v júni na vyčlenenie balík financií z rozpočtu. Máme vytypované tri kolónie, ktoré sú v najhoršom stavebno-technickom stave. Podľa výšky financií, ktoré na to vyčleníme, uvidíme, či zbúrame dve alebo všetky tri. Takisto plánujeme ďalšie kolónie vyradiť z prideľovania nájmu, pretože už teraz možno nie sú spôsobilé na prenájom a užívanie,“ dodala Grúberová.