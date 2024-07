Bývalá škola v Kyjaticiach prešla čiastočnou obnovou

Kyjatice 29. júla (TASR) - V obci Kyjatice v okrese Rimavská Sobota sa podarilo dokončiť prvú etapu rekonštrukcie bývalej školy, ktorá má v budúcnosti slúžiť na výrobu a prezentáciu tradičných kyjatických hračiek. Obnovou verandy sa podarilo vytvoriť priestor, v ktorom sa budú organizovať workshopy zamerané na výrobu kyjatických hračiek a ozdôb. TASR o tom informovala oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Gemer.



Dokončenie prvej etapy obnovy kyjatickej školy verejnosti predstavili v sobotu (27. 7.), na zrekonštruovanej verande si mohli prví návštevníci vyskúšať výrobu tradičných hračiek z Kyjatíc. Práce sa podarilo realizovať s pomocou verejnej zbierky a príspevku Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).



"V skoro 200-ročnej škole by som chcel postupne vytvoriť priestor pre živú expozíciu hračiek, kde by si ich návštevníci mohli vyskúšať a tiež spoznať, v akom prostredí sa učilo kedysi. Veľmi sa teším, že sa nám podarilo úspešne realizovať rekonštrukciu verandy, ktorá tvorila neoddeliteľnú súčasť budovy školy. Vytvorili sme tu priestor pre workshopy zamerané na oboznámenie sa s týmto remeslom tradičným pre región," uviedol Ladislav Hedvigi, ktorý sa výrobe kyjatických hračiek venuje.



Bývalá škola v Kyjaticiach má v budúcnosti slúžiť na výrobu a prezentáciu kyjatických hračiek, obnova objektu je rozdelená do viacerých etáp. Opravu strechy budovy podporila dotáciou aj vláda počas svojho júnového výjazdového rokovania v Rimavskej Sobote. Projekt obnovy školy má prispieť aj k rozšíreniu turistickej ponuky obce, v ktorej sa nachádza archeoskanzen či stredoveký kostol s freskami ocenenými Značkou Európske dedičstvo.



Kyjatické hračky sú známe najmä vďaka originálnemu zdobeniu geometrickými tvarmi, zapísané sú aj v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Prvé hračky sa v Kyjaticiach vyrábali začiatkom 19. storočia. Výroba hračiek, ktorá bola v čase najväčšej slávy významným zdrojom príjmu miestnych obyvateľov, zažila útlm po roku 1918. V súčasnosti sa výrobe kyjatických hračiek na Slovensku venujú len štyria výrobcovia.