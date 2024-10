Bývala tabačiareň v Holiči prejde rekonštrukciou za takmer 145.000 eur

Holíč 24. októbra (TASR) - Objekt bývalej tabačiarne prejde rekonštrukciou za takmer 145.000 eur s DPH. Práce budú zahŕňať napríklad novú fasádu či opravu strážnej veže. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Mesto v rámci verejného obstarávania oslovilo tri subjekty, následne vybralo najnižšiu cenovú ponuku. Uspela spoločnosť PMGSTAV SK, s ktorou 18. októbra radnica uzatvorila zmluvu o diele.



Rekonštrukcia by mala byť ukončená do 100 dní od odovzdania staveniska. Zákazka bude realizovaná v rámci dotačného systému ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom.



Tabačiareň slúžila od 18. storočia až do polovice 20. storočia na sušenie dopestovaného tabaku, potom dlhé roky chátrala. Nachádza sa v areáli Holíčskeho zámku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. V súčasnosti slúžia priestory tabačiarne na reprezentačné účely, nachádza sa v nej aj kaviareň.