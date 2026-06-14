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Bývalá zbrojnica v Zolnej dostala novú vežičku, repliku pôvodnej
Mesto Zvolen budovu vyčistilo, opravilo drevený krov a vymenilo celú strechu.
Autor TASR
Zvolen 14. júna (TASR) - Bývalá požiarna zbrojnica vo zvolenskej časti Zolná dostala novú vežičku, repliku pôvodnej. Mesto Zvolen budovu vyčistilo, opravilo drevený krov a vymenilo celú strechu. TASR o tom informovala Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta.
Spresnila, že malá budova s rozmermi sedem krát päť metrov púta pozornosť štíhlou drevenou konštrukciou v podobe vežičky, ktorá čnie približne tri metre nad strechou objektu. Kedysi v nej sušili požiarne hadice. „Nachádza sa v Zolnej na jedinom tamojšom malom námestí, ktorému sa v minulosti hovorilo rínok,“ objasnila s tým, že hasiči z nej už dávno odišli a dlhé roky chátrala.
V zbrojnici sa navyše podľa nej uhniezdil veľký počet holubov. Kyslá povaha ich trusu spôsobila masívne škody, znehodnoteniu podliehalo predovšetkým všetko drevené. „Vežička už bola prederavená, drevené lišty z nej v dôsledku poškodenia vypadúvali,“ podotkla vedúca odboru správy majetku zvolenskej radnice Alena Vaľková. Opravili aj pôvodný systém, ktorým sa navíjali hasičské hadice a dvíhali do priestoru vežičky. „Rozhodli sme sa zachovať celý pôvodný systém ako pripomienku minulosti,“ podotkla. Na novom drevenom obklade strechy vyrezali aj motív hviezdy, zdobí čelo budovy rovnako ako pred rokmi.
Referentka pre starostlivosť a obnovu pamiatok a pamätihodností mesta Ľubica Miľanová dodala, že takýchto budov v regióne už niet. „Všetky sú zbúrané alebo prerobené do väčšej a murovanej podoby, vrátane vežičky na sušenie hadíc. O to cennejšie je ich zachovanie a poukázanie na ich skoro storočnú úlohu v obci,“ konštatovala. Prvá zmienka o hasičoch vo vtedy samostatnej obci Zolná sa viaže k roku 1895.
Priestor zbrojnice chce mesto v budúcnosti využiť. Zvažuje v nej pripomínať si miestny dobrovoľný hasičský zbor či novinára, pedagóga, dramatika a ľudového rozprávača Ľuda Zelienku, ktorý krátko pôsobil v Zolnej ako učiteľ. Samospráva pripomína, že z okolia zbrojnice je pekný výhľad na najcennejšie zolnianske architektúry, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami - na kostol, kaštieľ aj poľné letisko.
Spresnila, že malá budova s rozmermi sedem krát päť metrov púta pozornosť štíhlou drevenou konštrukciou v podobe vežičky, ktorá čnie približne tri metre nad strechou objektu. Kedysi v nej sušili požiarne hadice. „Nachádza sa v Zolnej na jedinom tamojšom malom námestí, ktorému sa v minulosti hovorilo rínok,“ objasnila s tým, že hasiči z nej už dávno odišli a dlhé roky chátrala.
V zbrojnici sa navyše podľa nej uhniezdil veľký počet holubov. Kyslá povaha ich trusu spôsobila masívne škody, znehodnoteniu podliehalo predovšetkým všetko drevené. „Vežička už bola prederavená, drevené lišty z nej v dôsledku poškodenia vypadúvali,“ podotkla vedúca odboru správy majetku zvolenskej radnice Alena Vaľková. Opravili aj pôvodný systém, ktorým sa navíjali hasičské hadice a dvíhali do priestoru vežičky. „Rozhodli sme sa zachovať celý pôvodný systém ako pripomienku minulosti,“ podotkla. Na novom drevenom obklade strechy vyrezali aj motív hviezdy, zdobí čelo budovy rovnako ako pred rokmi.
Referentka pre starostlivosť a obnovu pamiatok a pamätihodností mesta Ľubica Miľanová dodala, že takýchto budov v regióne už niet. „Všetky sú zbúrané alebo prerobené do väčšej a murovanej podoby, vrátane vežičky na sušenie hadíc. O to cennejšie je ich zachovanie a poukázanie na ich skoro storočnú úlohu v obci,“ konštatovala. Prvá zmienka o hasičoch vo vtedy samostatnej obci Zolná sa viaže k roku 1895.
Priestor zbrojnice chce mesto v budúcnosti využiť. Zvažuje v nej pripomínať si miestny dobrovoľný hasičský zbor či novinára, pedagóga, dramatika a ľudového rozprávača Ľuda Zelienku, ktorý krátko pôsobil v Zolnej ako učiteľ. Samospráva pripomína, že z okolia zbrojnice je pekný výhľad na najcennejšie zolnianske architektúry, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami - na kostol, kaštieľ aj poľné letisko.