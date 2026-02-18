< sekcia Regióny
Bývalá ZŠ Tovarnická v Topoľčanoch bude slúžiť pacientom i seniorom
Autor TASR
Topoľčany 18. februára (TASR) - Mesto Topoľčany začalo s prestavbou jedného z pavilónov bývalej Základnej školy Tovarnická. Vznikne v ňom nové centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.
Ako uviedla primátorka Alexandra Gieciová, radnica v týchto dňoch odovzdala stavenisko zhotoviteľovi. „Budova školy bola viac ako 14 rokov zatvorená a chátrala. Verím, že o pár mesiacov tu budeme odovzdávať prvé ambulancie. Bývalá ZŠ Továrnická má tri budovy. V ďalšej plánujeme zriadiť dom opatrovateľskej služby a tú poslednú chceme prestavať na byty pre seniorov. Vznikne tak ucelený zdravotno-sociálny areál, ktorý bude slúžiť obyvateľom mesta,“ povedala primátorka.
Podľa zverejnenej zmluvy bude stáť prestavba niekdajšieho školského pavilónu C na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti takmer 1,3 milióna eur. Podstatnú časť nákladov bude mesto hradiť z fondov Európskej únie. „Centrum vznikne na prízemí pavilónu a bude pozostávať z piatich ambulancií s príslušným zázemím. Na poschodí vznikne denné centrum s priestormi pre klientov i zamestnancov. Pred vstupom bude parkovisko, pre prístup osôb s obmedzenom schopnosťou pohybu sa navrhuje dobudovať vonkajšiu rampu,“ konštatuje sa v opise zákazky zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
