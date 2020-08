Bývalé gymnázium vo Zvolene bude slúžiť pre sociálne služby

Zvolen 12. augusta (TASR) – Zariadenie sociálnych služieb s vlastným zeleným átriom, denný stacionár, komunitné centrum, ale aj obchody a priestory pre služby a vzdelávanie by mali vzniknúť v nevyužívanej budove bývalého gymnázia na sídlisku Sekier-Lipovec vo Zvolene. Vyplýva to z víťazného návrhu architektonickej súťaže na prestavbu objektu, ktorý v stredu prezentovali zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).



„Máme za sebou ďalší veľmi dôležitý krok pri revitalizácii tejto budovy. Čiastočne ňou riešime problém, ktorý trápi celé Slovensko, teda nedostatok sociálnych služieb. Máme demografickú krízu, pred piatimi rokmi bolo 2000 ľudí, ktorí potrebovali opateru v rámci sociálnej starostlivosti a nemohli ju dostať pre nedostatok kapacít. V roku 2017 to už bolo okolo 8000 ľudí,“ podotkol podpredseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že tento trend podľa oficiálnych prognóz bude pokračovať.



V BBSK si podľa neho pred 2,5 rokom povedali, že je mimoriadne dôležité, aby budova a pozemky zostali v rukách verejnosti. „Teda nepredávať to súkromníkovi, ktorý tam bez kontroly verejnosti urobí čokoľvek. My sme sa miestnych ľudí pýtali, čo by chceli, čo im v danej lokalite chýba. Vyšiel nám z toho vejár funkcií, ktoré sme dokázali zapracovať do tohto návrhu,“ ozrejmil Lunter.



Ako pokračoval Benjamín Brádňanský z víťazného ateliéru N/A, ich cieľom bolo vytvoriť budovu, ktorá by sa stala malým centrom sídliska. „To znamená, že by dokázala pritiahnuť život aj z okolitých domov, z utilitárneho bývania. Urobiť ju tak, aby bola príjemná nielen pre tých, ktorí tam budú bývať a pracovať, ale aj pre okoloidúcich,“ načrtol Brádňanský.



Celá revitalizácia budovy a areálu bývalého gymnázia sa podľa BBSK odhaduje na 4,2 milióna eur a v ideálnom prípade by mohla byť ukončená do konca roka 2022.