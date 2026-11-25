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Bývalé kino Palace v Nitre oslávi storočnicu
Program ponúkne rozprávanie o histórii budovy, ktorú navrhol v roku 1925 známy architekt Friedrich Weinwurm.
Autor TASR
Nitra 25. novembra (TASR) - Kreatívne centrum Nitra (KCN) pripravuje oslavu storočnice bývalého kina Palace. Podujatie sa bude konať v budove niekdajšieho kina 5. decembra od 19. hodiny.
Program ponúkne rozprávanie o histórii budovy, ktorú navrhol v roku 1925 známy architekt Friedrich Weinwurm. „Vydáme sa na pútavú cestu do minulosti a spoznáme príbeh ľudí, ktorí stáli pred 100 rokmi pri zrode kina Palace. Nebude chýbať vzácna návšteva zo zahraničia, filmové spomienky, živá hudba aj kinoafterka s DJ-om,“ uviedlo KCN.
O príbehu prvého zvukového kina v Nitre, o architektovi, ktorý jeho budovu navrhol, o architektonických detailoch a premenách budovy v čase bude rozprávať kulturológ Juraj Novák. „Súčasťou programu je aj rozhovor s Christine Stark, vnučkou majiteľa kina Palace, ktorý priniesol do Nitry prvý zvukový film. Rodina Starkovcov je neodmysliteľne spätá so začiatkami kinematografie. Vnučka Júliusa Starka pricestuje zo zahraničia, aby osobne priblížila tento príbeh i neľahký rodinný osud, poznačený vojnou a odchodom z Československa,“ priblížili organizátori.
Filmový teoretik a pedagóg Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Juraj Malíček bude zasa rozprávať o filmoch, na ktoré sa do kina Palace chodilo v 90. rokoch a na prelome milénia. „Okrem toho žiačky a žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ Rosinského spestria oslavy živými divadelnými vstupmi priamo v priestore osláv. Záver programu bude patriť koncertu zoskupenia Belax a párty so stálicou nitrianskej indie a klubovej scény DJ Plachtom,“ doplnilo KCN.
Program ponúkne rozprávanie o histórii budovy, ktorú navrhol v roku 1925 známy architekt Friedrich Weinwurm. „Vydáme sa na pútavú cestu do minulosti a spoznáme príbeh ľudí, ktorí stáli pred 100 rokmi pri zrode kina Palace. Nebude chýbať vzácna návšteva zo zahraničia, filmové spomienky, živá hudba aj kinoafterka s DJ-om,“ uviedlo KCN.
O príbehu prvého zvukového kina v Nitre, o architektovi, ktorý jeho budovu navrhol, o architektonických detailoch a premenách budovy v čase bude rozprávať kulturológ Juraj Novák. „Súčasťou programu je aj rozhovor s Christine Stark, vnučkou majiteľa kina Palace, ktorý priniesol do Nitry prvý zvukový film. Rodina Starkovcov je neodmysliteľne spätá so začiatkami kinematografie. Vnučka Júliusa Starka pricestuje zo zahraničia, aby osobne priblížila tento príbeh i neľahký rodinný osud, poznačený vojnou a odchodom z Československa,“ priblížili organizátori.
Filmový teoretik a pedagóg Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Juraj Malíček bude zasa rozprávať o filmoch, na ktoré sa do kina Palace chodilo v 90. rokoch a na prelome milénia. „Okrem toho žiačky a žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ Rosinského spestria oslavy živými divadelnými vstupmi priamo v priestore osláv. Záver programu bude patriť koncertu zoskupenia Belax a párty so stálicou nitrianskej indie a klubovej scény DJ Plachtom,“ doplnilo KCN.