Bývalí politickí väzni: Pamätník obetiam invázie je v havarijnom stave

Bratislava/Poprad 16. augusta (TASR) - Pamätník v Poprade venovaný obetiam invázie sovietskych vojsk a armád Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1968 je v havarijnom stave. Vyhlásilo to Svetové združenie bývalých politických väzňov. Pamätník podľa združenia nahrádza centrálny pamätník obetiam invázie.



"Pamätník obetiam okupácie 21. augusta 1968 v Poprade, ktorý ako stále jediný na Slovensku nahrádza centrálny pamätník obetiam okupácie, je po vyše 20 rokoch v havarijnom stave. Múr, na ktorom je umiestnený, sa rozpadáva a hrozí jeho poškodenie. Aj to symbolizuje postoj verejnosti k udalostiam z augusta 1968 a obdobiu tzv. normalizácie," pripomenulo združenie v stanovisku.



Združenie vyhlásilo, že predošlé vlády, ako aj ministerstvá ignorovali žiadosti o použitie dotácie na záchranu pamätníka.



Slovensko v súčasnosti podľa združenia potrebuje politikov ako Alexander Dubček. "Z úcty k Dubčekovej myšlienke spoločnosti s ľudskou tvárou a obetiam 21. augusta 1968 by sme nemali zabúdať na ľudí, ktorí za spravodlivejšiu spoločnosť obetovali svoje životy," dodáva združenie.



O pár dní si pripomenieme výročie invázie sovietskych vojsk a armád Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1968. Od roku 2021 sa na Slovensku pripomína ako pamätný deň. Operácia mala zastaviť demokratizačný proces v ČSSR známy ako Pražská jar. Počas nej sa časť komunistických funkcionárov pokúsila o zvrat politiky smerom k demokracii. Na čelo demokratizačného procesu sa postavil Alexander Dubček, od januára 1968 prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.