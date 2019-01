Bývalí primátori Košíc a novozvolený Polaček spolu obedovali

Polaček chce, aby takéto tradície pokračovali a aby história v meste žila a bola oporou do budúcnosti.

Košice 9. januára (TASR) – Bývalí primátori Košíc Rudolf Schuster, Rudolf Bauer a František Knapík sa v stredu stretli na spoločnom tradičnom novoročnom obede, ktorého hostiteľom bol tentoraz novozvolený primátor Jaroslav Polaček. Exprimátor Richard Raši(Smer-SD), v súčasnosti vicepremiér pre investície a informatizáciu, svoju neúčasť ospravedlnil pre rokovanie vlády. Bývalý primátor Zdenko Trebuľa, ktorý v uplynulých rokoch pôsobil ako predseda Košického samosprávneho kraja, na stretnutie neprišiel.



"Je to tradícia a myslím, že to patrí aj k úcte - stretnúť sa s bývalými primátormi a v tomto prípade aj s pánom prezidentom. Považujem to z ich strany za obrovskú česť, že aj mne prejavili takýmto spôsobom dôveru, že prišli," povedal Polaček s tým, že chce, aby tradície pokračovali a aby história v meste žila a bola oporou do budúcnosti.



Počas spoločného obedu očakával od niekdajších primátorov rady. "Zároveň možno aj zdvihnutý prst na niektoré veci. Títo páni majú obrovské skúsenosti, majú za sebou kus roboty a ja ako funkčne najmladší, potrebujem rady do život a rady, ako toto mesto spravovať správne," dodal.



Schuster, ktorý bol tiež prezidentom Slovenska, si podľa vlastných slov pozvanie váži, rovnako ako aj to, že novozvolený primátor je pripravený prijať námety, prípadne kritické pripomienky. Vo funkcii mu drží palce. "Predovšetkým, kým nemá tie skúsenosti, aby sa obklopil šikovnými ľuďmi, ktorí mu povedia pravdu. Aby tých pritakávačov dal čo najďalej od seba, pretože radšej úprimné kritické slová, ktoré niečo prinesú mestu, ako tých, ktorí mu budú len pochlebovať a podporovať ho zlým smerom. Myslím si, že má predpoklady, aby bol dobrým. Treba vypočuť dobré rady a zlé nepočuť," zaželal mu.



Bauer Polačekovi poradil, aby sa neučil na vlastných chybách, ale aby počúval druhých. "Aby sa mesto rozvíjalo, aby dbal na dobré spravovanie mesta, na potreby obyvateľov, aby sa snažil počúvať a vyhovieť obyvateľom. V dnešnej dobe je už koncept takzvaného smart city, aby hľadal chytré, inteligentné a múdre riešenia," uviedol s tým, že mnohé veci sú veľmi dobre rozbehnuté a treba v nich pokračovať.



Knapík novému primátorovi na najbližšie roky zaželal, aby stihol splniť svoje vízie a rady. "Lebo nepriateľom volených funkcionárov je čas. Prejdú štyri roky a treba nejaký odpočet," uzavrel.



Súčasný primátor počas podpisovania sa do kroniky mesta okrem iného zablahoželal Schusterovi k jeho nedávnym 85. narodeninám. Pri tejto príležitosti mu daroval faksimile prvej písomnej zmienky Košíc z roku 1230. Bývalá hlava štátu Polačekovi venovala vlastnú knihu o histórii košickej Hlavnej ulice a jej rekonštrukcii.