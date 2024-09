Bývalú plaváreň v Lučenci sa predať nedarí

Lučenec 29. septembra (TASR) - Spoločnosti SPOOL, ktorej jediným akcionárom je mesto Lučenec, sa v dražbe opakovane nepodarilo predať bývalú plaváreň vo Vidinej zatvorenej v roku 2015. Samospráva medzičasom na zelenej lúke postavila a otvorila novú krytú plaváreň. Návrh znížiť minimálnu predajnú cenu budovy vo Vidinej na 250.000 eur poslanci mesta na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odročili.



Niekdajšia plaváreň na okraji obce Vidiná bola pre zlý technický stav zatvorená v roku 2015 po tom, ako sa v čase mimo otváracích hodín prepadla časť stropu. Spoločnosť SPOOL stále spláca úver vo výške 550.000 eur, ktorý si zobrala na potrebné investície. Stavba bola totiž pôvodne polyfunkčným objektom s požiarnou nádržou, ktorú prebudovali na bazén prístupný pre verejnosť. "To naozaj nezodpovedalo tomu, aby sa tam dalo plávať. Neskôr vznikli problémy s plavárňou ako takou, nebolo možné ju vykúriť, nevedela sa dodržiavať teplota vody a celé to začalo," vysvetlila pre TASR primátorka Lučenca Alexandra Pivková.



Ako vyplýva z materiálu predloženého na septembrové zasadnutie MsZ, spoločnosť SPOOL sa plaváreň vo Vidinej pokúšala opakovane predať formou dobrovoľných dražieb, o objekt však nikto neprejavil záujem. Spoločnosť teraz poslancov mesta žiadala o súhlas znížiť minimálnu kúpnu cenu oproti pôvodnej sume o viac ako dvojnásobok.



"Ešte v roku 2023 bola znaleckým posudkom stanovená hodnota súboru nehnuteľností na 623.000 eur. My teraz máme schváliť a dať súhlas na odpredaj plavárne za minimálnu ponuku 250.000 eur. Desať rokov tento majetok chátra, ja sa pýtam, kto je za tento stav zodpovedný a kto mal chrániť, zveľaďovať a zhodnocovať tento majetok," uviedla na zasadnutí poslankyňa MsZ Rút Olšiaková.



Ako poslancom vysvetlil predseda predstavenstva spoločnosti SPOOL Róbert Móric, znalcom stanovená hodnota objektu bola pre potencionálnych kupcov neatraktívna. Záujem nebol ani pri znížení ceny o polovicu. "Absolvovali sme štyrikrát dobrovoľnú dražbu, nikto nezložil zábezpeku, teda nemal o to reálny záujem. Myslíme si, že pokúsiť sa ponúknuť to možným kupcom za minimálne podanie 250.000 eur je ekonomicky výhodnejšie, ako nechať ten majetok v tomto stave ako je," skonštatoval Móric.



So znížením minimálnej kúpnej sumy za niekdajšiu plaváreň vo Vidinej viacerí poslanci nesúhlasili. Bod o budúcnosti objektu nakoniec MsZ odročilo s tým, že poslanci si budú môcť bývalú plaváreň osobne pozrieť a zistiť, v akom je v súčasnosti stavebno-technickom stave.



Mesto Lučenec bolo bez krytej plavárne takmer desať rokov. Po zatvorení objektu vo Vidinej začalo v roku 2017 pracovať na investičnom zámere výstavby novej plavárne. Tú samospráva v ostatných rokoch vybudovala na Športovej ulici za viac ako 5,7 milióna eur. Súčasťou novej plavárne je 25-metrový nerezový plavecký bazén, detský bazén s vodnými atrakciami aj wellness s viacerými saunami, vírivým či ochladzovacím bazénom. Pre verejnosť bola plaváreň prvýkrát otvorená v piatok (26. 9.).